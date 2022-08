Nejdříve to byly koncerty o víkendech přímo v restauraci. Poté vybudovali venku pódium a v roce 1999 se uskutečnil festival Sbohem prázdniny. Těšil se čím dál větší oblibě. A tak museli řešit větší a lepší zázemí. Tím se staly městské sady a odtud už byl jen krůček k názvu festivalu Rockové sady, který zůstal dodnes. Jan Zmrzlý je srdcař, který rocková setkání připravuje při zaměstnání a každý rok doufá, že přijdou fanoušci, aby to pro něj neskončilo fiaskem. Po dvaceti letech si pohrává s myšlenkou, že v nejlepším je třeba přestat. V rozhovoru řekl Deníku jak začínal, jaké legendy mohli fanoušci v Kraslicích vidět a vzpomněl i na těžké doby kolem covidu.

Vzpomenete si ještě, kdo hrál v Kraslicích při premiérovém ročníku?

Jako první u mě hrála kapela Proměny, což je legenda z Karlových Varů. Potom jsme vybudovali venku podium a v roce 1999 se uskutečnil pod vlekem festival Sbohem prázdniny. V roce 2000 jsem odešel na dva roky do Spojených států amerických. Už jsem neplánoval, že bych s muzikou pokračoval. Když jsem si telefonoval se synem, řekl mi, že má kapelu s klukama ze školy. Nikdy nechodil do hudebky a na nic nehrál. Kapela měla název Crom a on v ní zpíval. V roce 2002 jsem se vrátil z USA a na vleku jsem udělal znovu festival Sbohem prázdniny, a to právě kvůli kapele Crom, ve které můj syn Lukáš zpíval.

Vy sám jste muzikant?

Od malička jsem hrál na housle, trumpetu, později jsem měl i rockovou kapelu Piknik, kde jsem hrál na kytaru a basovou kytaru. Tak i proto, že muziku miluju, jsem se rozhodl pokračovat v pořádání koncertů a festivalů. V roce 2003 jsme se přestěhovali do Městských sadů Kraslice a festival pojmenovali Rockové sady. Na prvním ročníku Rockových sadů hrála právě kapela Crom, nebo dnes už legenda v našem kraji Coda, V té době nejlepší revival QUEEN nejenom v České Republice, ale i ve světě. Zpíval tam slovenský zpěvák Peter Paul Pačut. Dále zahrály asi čtyři kapely méně známé, které bych musel dohledat v archivu. A je zajímavé, že tam byla zatím největší návštěva, zhruba 700 lidí. A atmosféra byla úžasná. V té době jsem měl ještě kolegu který mi pomáhal. Další ročníky už jsem dělal sám a dělám sám dodnes.

Srovnejte pořádání koncertů tehdy a dnes.

Tenkrát jsem měl jediného sponzora pana Kukala a jeho strojírenskou firmu. Město mi zhruba prvních šest ročníků žádné peníze nedávalo, takže hodně těžké. Spoléhal jsem jednoduše na to, že přijdou lidi. Ale kapely nebraly ještě tak vysoké honoráře jako v současné době. Dnes už mi město přispívá a je jasné, že bez dotace bych nemohl fest pořádat. Sponzorů také ubylo. Dvacet let za mnou stojí a podporuje mě již zmíněný pan Kukal. A já bych mu chtěl touto cestou moc poděkovat. Naše známé kapely a interpreti hrají za vysoké honoráře, na které prostě takový malý festival Rockové sady nemá.

Jaké máte vzpomínky, dobré nebo i špatné?

Za těch dvacet let nezapomenu na skvělé koncerty Arakainu, ještě s Petrem Kolářem, Na Aleše Brichtu, Krucipüsk, Kreyson s Láďou Křížkem, Radimem Hladíkem, Michalem Pavlíčkem a kapelou Supergroup, Progres 2,Michal Prokop a Framus five a mohl bych pokračovat dál. Dvě desetiletí jsou kus života. Mezi námi už není Radim Hladík, Luboš Andršt, Pavel Pelc, ty všechny jsme tu měli možnost vidět naživo. A nejhorší doby? Poslední tři roky. Covid a nejistota, jestli se fest uskuteční nebo ne. Válka na Ukrajině další nejistota jestli přijdou lidi, protože je velká inflace a lidi nemají tolik peněz. To je hodně negativní a budoucnost je nejistá pro všechny.

Kde berete dvacet let energii na pořádání Rockových sadů?

Ani nevím. Asi to mám po tátovi. On mě dovedl k muzice a i když už nehraji v žádné kapele, miluji muziku a dělám jí dál touto formou. Začátkem tohoto měsíce slavím 63 let a dělám to při práci. Organizačně to dělám stále sám, potom je pár nadšenců, co mi fandí a pomáhá mi při stavbě stanů a dalšího zázemí v Městských sadech. Nesmím zapomenout i na kluky z kapely Object (bývalý Crom - pozn. red.), kteří mi také v rámci možností pomůžou.

Podle čeho vybíráte kapely?

Jak jsem už zmiňoval naše top kapely hrají za vysoké honoráře, vybírám tedy kapely méně známé, ale někdy jsou na lepší úrovni než naši přední muzikanti. Posílají mi ukázky své tvorby v odkazech, některé kapely mi pošlou i CD a já je všechny poslechnu a vyberu si pro mě ty nejlepší. A někdy je to opravdu těžké vybrat.

Prosakují zprávy, že se chystáte končit?

Ano, už několikrát jsem řekl, že končím. V nejlepším je třeba přestat. Jestli budu pokračovat, to asi budu řešit až uvidím jak dopadnu teď o víkendu. Jestli přijde dost lidí nato, abych vše poplatil. A nástupce zřejmě nemám. Museli by asi pokračovat kluci z kapely Object.

Jaké kapely letos přijedou a kdy dvoudenní festival startuje?

Startujeme v pátek v 16 hodin kdy vystoupí The Beatles revival. Dále to budou kapely Titanic, Cover group, Seven a němečtí Dainty. V sobotu se začíná již od 13 hodin a zahrají kapely Porta Inferi, YBCA, Coda, Matahari, Forrest Jump, Jiří Schelinger - Tribute Mladen Djelmo, Kultheit, Blamage a Pororoca. Předplatné na oba dny je 300 korun, na místě pak 350. V areálu je možnost stanování. Také se mi množí dotazy rodičů na ceny vstupného pro děti. Děti do 15 let mají vstup na akci zdarma.