Ředitelé škol přiznávají, že září bude měsícem hájení a hodně o motivaci. Postupují tak i v souladu s aktuálními pokyny od ministerstva školství.

„Doporučil jsem kolegům, aby zvážili zadávání domácích úkolů během září. Musíme totiž respektovat, že návrat do školy po tak dlouhé pauze je obrovskou změnou. Bylo by proto vhodné, aby děti měly během prvních školních dnů odpoledne volná. Myslím, že tento krok hodně pomůže i rodičům. Není třeba rodiny v této době ještě více stresovat,“ říká ředitel Základní školy v Myslbekově ulici v Ostrově Martin Foust.

Také ve známkování mají být učitelé mírnější. „Během celého září budeme opakovat, a to většinou látku, která se probírala od března do června. Ze známek by rozhodně neměly mít nyní děti hrůzu,“ dodává Foust.

Podobnou metodiku volí i v nejdecké škole na náměstí Karla IV. „U nás například neplánujeme vůbec klasické písemky, ale půjde o testy hravou formou. Známkovat se nebudou, spíše půjde o sebehodnocení ze stran žáků. Velké úvodní písemné práce jsme zcela zrušili. Testy se budou také opakovat, aby učitelé přišli na to, kde mají děti rezervy. Nejdůležitější je zjistit, kde se má konkrétně co dohánět,“ konstatuje ředitelka školy v Nejdku Klaudie Mašterová.

Na prvním zdejším stupni například mají učitelé volit komunikační hry, které budou hodně o povídání. „Také jsem učitelům doporučila, že mají během září dávat jen samé jedničky, děti se mají také hodnotit samy. Co se týče domácích úkolů, i ty chceme během prvního měsíce omezit a vůbec je neznámkovat,“ doplňuje ředitelka.

Psycholožka Zdeňka Papežová doporučuje rodičům vypracovat si na toto období denní rozpis. „Aby si děti po tak dlouhé době volného režimu zvykly, že se ráno musí vstávat a že mají povinnosti. Rodiče by měli více sledovat, jak jejich potomci tráví odpolední volný čas, aby jeho náplň byla smysluplná a nebyli u mobilů, na které si většina z nich během pauzy zvykla. Za podstatné považuji dát dětem domácí práce, ať se zapojí do rodinného života. Myslím, že po 14 dnech by si vše mělo sednout, najet do tradičních kolejí bude ale těžké,“ uzavírá.