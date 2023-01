Nemocnice, vlastněná skupinou Penta Hospitals, chystá na letošek další investice za desítky milionů korun. „Stavba oddělení intenzivní ošetřovatelské péče je jenom jednou z mnoha částí dlouhodobé koncepce modernizace a rozvoje našich zdravotnických zařízení,“ říká k investici generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Firma totiž chce v rozsáhlých investicích do svých nemocnic pokračovat i v dalších letech. A to včetně Ostrova. „Už v březnu v Ostrově odstartuje rekonstrukce oddělení následné intenzivní péče za dalších více než 60 milionů korun, která skončí ještě v letošním roce. Kromě ní máme vyčleněné také prostředky na investice do ambulantního traktu nemocnice, nebo na projektovou přípravu centra duševního zdraví,“ poukazuje Vaculíková.