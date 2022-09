Dobrou zprávou je i to, že minimálně do konce roku zachovají i ceny vstupného. Co se týká saunových center, tam je situace závislá na vysoutěžených cenách elektrické energie.

"Sokolovského bazénu se snižování teploty vody týkat nebude. Díky memorandu mezi městem a dodavatelem tepla pro Sokolov, elektrárnou Tisová, máme teplo zajištěné za dohodnuté ceny. Díky tomu tak zůstane teplota vody mezi 28 až 30 stupni. Co se týká sauny, tam bude záležet na tom, za kolik se podaří městu vysoutěžit cenu elektrické energie. Zatím však ani v sauně neplánujeme nějaké razantní omezení provozu. Zvedat nebudeme do konce roku ani ceny vstupného," říká vedoucí sokolovského bazénu Karel Koutecký.

Obdobně mluví i v sousedních Karlových Varech. Tam však nepomůže teplo z elektrárny, ale od sousedního zimního stadionu.

"Snižovat teplotu vody v bazénu nebudeme, bude mít stále zhruba 28 stupňů. Používáme přebytečné teplo z hokejové haly. Co se týká sauny, tam záleží na tom, za kolik se vysoutěží či nakoupí elektrická energie. Do konce roku se nebudou měnit ani ceny vstupného," potvrdil vedoucí karlovarského bazénového centra Michal Kulhánek.

Na teplotu vody kolem 28 stupňů se mohou těšit i návštěvníci plaveckého bazénu v Chebu. "Do konce roku pokrylo zvýšené náklady město Cheb. Zdražovat se tedy nebude ani vstupné. Prozatím se neuvažuje ani o omezení sauny jak pro veřejnost, tak pro různé oddíly. Zde to však bude záviset na tom, za kolik se nakoupí elektrická energie. Dopředu je těžké předvídat, další jednání by mohla proběhnout někdy v listopadu. Pak se uvidí co dál," konstatoval ředitel správy sportovišť města Chebu Michal Ouřada.