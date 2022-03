„V Čechách žiji 10 let a vždy jsem si přál, abychom u nás doma měli prezidenta jakým byl Václav Havel. Dodnes jsou v Bělorusku stovky zavřených odpůrců tamního totalitního režimu a statisíce lidí moji rodnou zemi opustilo a stále opouští,“ řekl Aliaksandr během loňského sokolovského vystoupení.

Chodov po 20 letech zahájí výstavbu nových bytů

Aliaksandr Yasinský kromě širokého repertoáru hudby pro bajan, tedy klasické, jazzové, argentinského tanga a francouzského šansonu, je také autorem a interpretem vlastních písní. Byl účastníkem bělorusko-švédského souboru volné improvizace Morph, se kterým koncertoval v Bělorusku a Švédsku. Spolupracuje s mnoha českými hudebníky, například zpěvačkou Radkou Fišarovou, Ivou Marešovou a skupinami Jelen či Gare. Je rovněž zakládajícím členem mezinárodního projektu Shum Davar hrajícího fúzi lidových písní a míchajícího tak hudební prvky klezmeru, romské, východoslovanské, balkánské a kavkazské hudby. Je autorem hudby pro dokumentární cyklus Země géniů a filmů První světová válka v produkci filmové společnosti New Wave Production.

„Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude zaslán na konto Charity ČR,“ říká za pořádající farní charitu Jan Sebján. Akce se koná v kostele svatého Jakuba Většího, který je na Starém náměstí, v sobotu od 15 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Bývalý internát je opuštěný. Kraslice ho nabídnou uprchlíkům z Ukrajiny

Další akci během několika hodin zorganizovali v Kraslicích. „Za rekordně krátkou dobu jsme s Alenou Botlíkovou a Otakarem Mikou připravili koncert na podporu obětem války. Děkujeme všem kapelám a vystupujícím, že do toho s námi šli. Zapojil se i místní pivovar a dobrovolníci s občerstvením. další zase půjčí provizorní podium anebo zajistí, aby se posluchači mohli ohřát,“ říká jedna z organizátorek Alena Boháčová.

Podle ní do toho ihned všichni šli dobrovolně a tak jsou náklady na akci téměř nulové. „A tak to má být. Teď už potřebujeme vaši přítomnost a penízky. Ručím za to vlastní hlavou, že každá koruna půjde pouze a jen konkrétním rodinám, které případně využijí azyl našeho města,“ dodala Boháčová.