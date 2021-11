A největší problémy jí vznikaly a nadále vznikají právě kvůli kdysi nesmyslnému nápadu postavit zde výškové panelové domy. Dost bytů je v nich vybydlených a nikdo s tím nic nenadělá.

„Nejsou v majetku obce, ale vlastní je sdružení nájemníků. Majitelé byty levně koupili a nyní se snaží nabízet je kdekomu,“ říká starosta Rovné Jaroslav Janda (na snímku vlevo).

Jenže do Rovné se moc lidí nehrne. Vypadá to, že obec skomírá, ale to starosta odmítá. Obec se snaží udržet tu základní služby, jako je obchod s potravinami či pošta.

„Každý rok s firmou jednáme a snažíme se jí vyjít vstříc. Dovedete si představit, že bychom tu byli bez obchodu?“ ptá se starosta. A má pravdu. Do nejbližšího města je to 15 kilometrů a v zimě zde příroda sněhem opravdu nešetří.

Obec se proto za každou cenu snaží udržet i mateřskou a zčásti i základní školu pro mladší žáky.

Letos měli v plánu opravit komunikace, ale na tak nákladnou akci potřebují pomoc v podobě dotace. Ta jim nevyšla, a tak museli plány odložit. Bez pomoci dotací opravovat nemůžou, na to jim rozpočet nestačí.

V minulosti se jim právě za pomoci dotací podařilo zateplit objekt školy i školky a také budovu městského úřadu.

„Ve školách jsme po zateplení měli až 70 procent úspor tepla,“ říká Janda.

Počasí je zde opravdu drsné a dostat sem nové lidi může být těžké. Kolem zmíněných betonových monster, z nichž některá si nájemníci nechali zateplit, jsou dokola rodinné domky. Ty mají upravené jak fasády, tak zahrádky kolem domu.

Obec má možnost nabízet řadu výrobních prostor, například po bývalé základní škole, která je nyní v novém, a také další velké ubytovací prostory. Na potenciálního investora však zatím čeká marně. Je to prý nelehký úkol, lidé tu však stále doufají v lepší obrat.

„Mně se tady na vesnici žije dobře, je tu klid. Před pár lety jsem tu koupil domek a nestěžujeme si. Auto je asi nutností, ale to má dnes každý,“ říká jeden z obyvatel řadových domků.