Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana se letos opět koná v Sokolově, kde byl zahájen projekcí seriálu "Smysl pro tumor" v kině Alfa. Festival, jehož hlavním cílem je přiblížit svět filmu dětem a mládeži, přilákal žáky ze všech sokolovských základních i středních škol. V rámci dvoudenního programu se mohou diváci těšit na filmy jako "Princezna na hrášku" či "Gump, jsme dvojka".

Festival, který původně vznikl v Ostrově, se stal místem, kde mladí diváci nejen sledují filmy, ale také se aktivně zapojují jako porotci a hodnotí své oblíbené snímky. Tento koncept činí festival výjimečným a přináší dětem jedinečnou možnost setkat se s herci, režiséry a tvůrci, diskutovat o filmech a nahlédnout do zákulisí kinematografie. Tradice festivalu sahá až do časů filmového klubu Martin, který sdružoval filmové nadšence, a díky podpoře spisovatele a scénáristy Oty Hofmana vznikla myšlenka věnovat festival československé tvorbě. Postupně se festival rozrostl o mediální a vzdělávací programy, do kterých se zapojila dětská média, rozhlas i televize. Součástí festivalu jsou také dětské redakce, které zajišťují pokrytí festivalového dění, a dávají tak dětem šanci zapojit se nejen jako diváci, ale i jako tvůrci. Festival Oty Hofmana se tak stal jedinečnou platformou, která rozvíjí kreativitu a filmové nadšení u mladé generace.