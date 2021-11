V plánu je jich mnohem více. Ty současné se ale prozatím používat nebudou. Město totiž čeká, až jich bude více a svoz odpadků z nich za pomoci nového speciálního vozu se vyplatí.

„Smysl má až několik takových míst. U projektu budeme žádat i o dotaci. Kontejnery zabudované v zemi jsou moderní trend a v okolních městech fungují. V Sokolově je ale problém s hustým zasíťováním,“ upozorňuje místostarosta Sokolova Jan Picka

Město hledá možnosti jak vytvořit zhruba dvacet míst, aby se vyplatilo pořídit sběrné vozidlo. Protože Sokolov historicky s touto variantou nepočítal, tak na to nejsou tamní technické služby (SOTES) připraveny.

"Budeme muset zakoupit auto, které bude umět vysypávat tyto kontejnerové nádoby. To se samozřejmě musí vyplatit. My počítáme, že pokud již budeme mluvit o 60 kontejnerech na separovaný odpad, tak už to ekonomickou logiku má," konstatuje Picka.

Tři výše zmíněná místa bude mít město osazeno do konce tohoto roku. S dalšími počítá už i při přípravě jiných projektů. Ať už jde o parkování, rekonstrukci zeleně či komunikací. Takových míst je vytipováno deset.

"Dalších 19 míst máme vytipováno na samostatný projekt, požádat o dotaci, a to třeba i na nákup vozidla neboli techniky, která nám tyto kontejnery bude vyvážet. Ovšem vše musíme dělat v těsné součinnosti s inženýrskými sítěmi. Nemůžeme projektovat podzemní kontejnery všude, kde by si je obyvatelé města přáli nebo kde bychom si je představovali my," vysvětluje Picka.

Rozsáhlý projekt, který má město k dispozici, nyní bude postupně realizovat. Vše záleží na jeho finančních možnostech.

Lidé v okolních městech si podzemní kontejnery pochvalují. „Máme je ve městě a musím říci, že jsem překvapen tím, jak jsou využívány, a také tím, že kolem nich není nepořádek jako kolem ostatních popelnic či kontejnerových stání. Také to vypadá na pohled mnohem lépe než klasické plastové kontejnery,“ říká Simon Lorenz z Kraslic.

Jsou v Sokolově po celém městě a při nedávné vichřici jezdily ty nezajištěné po ulicích a někde dokonce bouraly do projíždějících aut. Situaci pak musela řešit policie.