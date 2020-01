Název ceny, písmeno Ď, je odvozeno od českého rčení „tak ti ď“ neboli tak ti děkuji. Jedno jediné písmenko je tak nejenom názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Ocenění v Karlovarském kraji budou letos 12. března předána v Sokolově poté, co se město stalo partnerem akce.

Nominace na cenu Ď 2020 mohou přihlásit charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení a další. Samotná nominace pro nominovaného znamená, že mu bylo veřejně poděkováno.

Své nominace může také přihlásit město – za nezištnou práci může nominovat například hasiče, kronikáře, sponzory kulturních akcí atd. Nominovaný mohl darovat potřebným peníze nebo třeba svůj um a čas. Výše peněz není důležitá, ale význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen.

Každá nominace se plnohodnotně zúčastní celostátního finále, které se koná ve spolupráci s Národním divadlem v Praze, kde má šanci na získání jedné z mnoha celostátních cen Ď – dle posouzení celostátního Kolegia, a to bez ohledu na případné výsledky kol krajských a městských, či na účast nebo neúčast v těchto předkolech (pro účast ve finále není nutné absolvovat předkola). Pokud je nominace přihlášena včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského předkola, získá tato nominace šanci být oceněna i ve svém kraji. Ideální je, aby byly nominace podány nejpozději do konce února.