"Nové chytré zastávky budou mít zobrazení jízdního řádu, LCD panel pro zobrazení informací, reklamy, počasí nebo kvality vzduchu. Chybět nebude ani integrovaná kamera, tlačítka SOS a možnost komunikace například s městskou policií, zásuvka na 230 voltů, USB koncovka, defibrilátor či lékárnička. Co se rozhodlo město do zastávek neumístit jsou dávkovač dezinfekce a volně přístupné wifi. Zastávka bude připojena k elektrické síti a vypomáhat bude i solární panel," potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Veřejnou wifi na zastávkách město nechce, protože se obává, že by se z místa stalo shromaždiště lidí. Autobusová zastávka by tak podle vedení města ustoupila jiným věcem.

Záchranu historické Dvorany v Lokti ocenil Národní památkový ústav

Cena jedné zastávky je 25 tisíc eur plus náklady na dodání a instalaci. Tím, že město má zmíněné požadavky, může se cena lišit. Instalaci by chtělo město zrealizovat ještě do konce tohoto roku. Původně měly být chytré zastávky tři, ale v ulici Rokycanova nakonec nebude. Místo prý nevyužívá tolik cestujících jako na zbylých dvou. Během stavby nedojde k žádnému omezení autobusových spojů, je však nutné počítat s tím, že v místě budou dočasně chybět přístřešky, které lze využít v případě nepříznivého počasí a také je nutné v místě dbát zvýšené opatrnosti. Hotovo má být do konce letošního roku. Zastávky je mimo jiné totiž nutné připojit na potřebné sítě a jsou vyžadovány větší stavební úpravy než u klasických zastávek.

Město nechalo také vyměnit 38 přístřešků na autobusových zastávkách. Ty staré a dosloužilé nahradily nové jednoduché hliníkové konstrukce.

„Byla škoda, když máme pěkné autobusy MHD, že tomu neodpovídaly zastávky. Proto jsem o náhradu starých usilovala,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Betlém, živá zvířata i Ježíškův pošťák. V Kraslicích oslaví začátek adventu

Každý modul nese vlastní díl skleněné výplně tak, aby v případě poškození byl vyměněn jen poškozený díl. Po celé délce přístřešku je v jeho vnitřku umístěna segmentová nerezová lavice. V případě bočnic je na nich umístěna opěrka z akátového dřeva s transparentní ochrannou lazurou.

Každá skleněná výplň bude také opatřena barevnými polepy, aby se předešlo nárazům ptactva do této plochy. Grafický návrh polepů koresponduje se symbolem města, tedy sokolem a dalšími prvky. Informace v kruhových podkladech reagují vždy na místo, které je v okolí konkrétní zastávky. A tak se například u kláštera lidé dozvědí, že kostel sv. Antonína Paduánského ukrýval dvě krypty. Polep na zastávce v ulici Závodu míru vedle Penny zase prozradí, co předcházelo tomu, než se z koupaliště Michal stalo jezero.