Roman Cichocki dnes 12:30

Vysoká škola zdravotnická otevře svou pobočku v Sokolově. Po ročním jednání s městem, nemocnicí a ministerstvem získala totiž akreditaci. První studenti mohou nastoupit do školy hned od příštího akademického roku 2024/2025 a to v rámci druhého kola přijímacího řízení nejpozději do 21. srpna 2024.