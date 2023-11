Nově uzavřené nájemní smlouvy Sokolováky v městských bytech nepotěší. Budou muset sáhnout hlouběji do peněženky a platit více za metr čtvereční. Zdražení se týká všech nájemníků v městských bytech, kteří budou od příštího roku uzavírat nové smlouvy. Město, které vlastní zhruba 1300 bytů, vysvětluje proč zdražuje.

Městské byty na sokolovském náměstí Budovatelů | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Hlavní důvody, proč po několika letech přistoupili k plošnému zvýšení nájmu v městských bytech jsou tři. Za prvé je to velké rozevírání nůžek mezi vybranou částkou na nájemném a částkou, která se musí investovat do běžných oprav nájemních bytů a domů. Byty stárnou a město musí být připraveno na plánované opravy, které budou zásadnější a roku 2024 je odhadujeme v řádech desítek milionů korun," vysvětluje místostarosta Sokolova Jan Picka. Jako příklad jedné z několika oprav uvedl výměnu plastových oken v domě na náměstí Budovatelů, která je rozdělena na tři etapy a vyjde na 20 milionů korun.

"Druhým důvodem je to, že stát nyní takzvaně nakládá městům a obcím v mnoha směrech a bohužel se to týká i příjmů, které od něj můžeme očekávat. Na jednu stranu nám sice nechá daň z nemovitosti, na druhou stranu počítáme s tím, že v záporném saldu budeme co se týče snížení rozpočtového určení daní. Pro Sokolov je také docela zásadní, že přijde o peníze z hazardu," vypočítává Picka, podle kterého se jedná, jen z hazardu, o částku zhruba 20 milionů korun. Tím se podle něho Sokolovu snižuje balík peněz, který město dávalo do svého majetku a oprav právě nad rámec vybraného nájmu od lidí v městských bytech.

Třetí důvod, který už není podle vedení města tak důležitý, ale přesto hraje v tomto rozhodnutí roli, byl ten, že má město takzvaně roztříštěné částky za nájem. Pohybují se od 16 do 80 korun za metr čtvereční. Nejsou v nich započítány nově zrekonstruované byty například v lokalitách Florida či Chelčického. Tam si sami lidé z řad zájemců soutěžili výši nájmu a částky jsou za metr čtvereční mnohem vyšší. Rekordem je nabídka, která šplhala až k částce 200 korun za metr.

V ostatních bytech a nově uzavíraných smluv, se mluví o částkách 40 korun v nízkonákladových bytech, kde bydlí zejména senioři a splní dané podmínky města. A poté o 80 korunách pro ostatní nájemníky.

"Diskutovali jsme o třech částkách a to 80, 9O a 100 korun za metr. Jedním z několika měřítek bylo i to, že tam kde lidé soutěžili obálkovou metodou, nabízeli nejčastěji částky 120 až 140 korun. Po debatách a diskuzích jsme se shodli nakonec na té nejnižší částce, a to 80 korun za metr čtvereční. Víme, že doba není příznivá a rozhodli jsme být empatičtí vůči našim nájemníkům," dodává Picka.

Pozor si však musejí dát ti, kteří vlastní městský byt a mají další nemovitost určenou k bydlení. Tam se totiž nájemné za metr čtvereční v městském bytě vyšplhá na 120 korun. V minulosti si řada Sokolováků, kteří nedosáhli na městský byt, stěžovala na to, že někteří z nájemců svůj byt pronajímají na černo dále a sami bydlí úplně někde jinde.

Součástí nových smluv bude i inflační doložka. Podle vedení Sokolova doba prý dopadá i na město, a to si v nových smlouvách vymínilo zmínku o tom, že inflační doložku může použít. Jestli ji použije bude jen na radních a zastupitelích města.

Sokolov vlastní zhruba 1300 bytů, které si chce ponechat, aby měl alespoň nějakou páku na rozhodování o tom, jaká bude ve městě skladba obyvatel. Před desítkami let prodal Sokolov zhruba 200 městských bytů v lokalitě Sokolovská, Hornická, Heyrovské a U Divadla. Dopadlo to nevalně. Nepřizpůsobiví nájemníci udělali z panelových domů ruiny, které dělaly městu dlouhá léta ostudu. Trn z paty městu vytrhla až Sokolovská uhelná, která domy od soukromé firmy koupila a opravila. Některé prodala zpět městu. Z otřesných míst se tak opět stávají příjemná místa pro bydlení, o která je mezi lidmi zájem. A tržní nájemné v těchto bytech je vyšší, než to plánované v městských bytech.