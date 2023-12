Poté se rozhodne spolu s provozovatelem, co dál. Za prvních devět měsíců tohoto roku najely autobusy zmíněné MHD 405 tisíc kilometrů. Městská hromadná doprava, provozovaná na Sokolovsku firmou Ligneta, zajíždí kromě Sokolova také do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. I tyto obce na provoz MHD přispívají.

"Pravidelně řešíme to, že se nám zdá v některých dnech a v některých časech MHD nevyužitá. A koncesní smlouva hovoří o tom, že můžeme až do 20 procent výkonu nějakým způsobem hýbat s dopravními linkami. To znamená, že si je můžeme posunout na více frekventované časy nebo se naopak můžeme bavit o tom, že určitý spoj vypustíme. Chceme vycházet opravdu z relevantních dat, která budou mít vypovídající hodnotu. Některé pocity mohou být subjektivní a nechceme něco měnit jen proto, že někdo mohl občas zahlédnout prázdný autobus. Shodli jsme se proto na tom, že vybereme firmu, která se podobnými průzkumy zabývá," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Testování spojů by mělo proběhnout ve dvou dnech, nejspíše v únoru příštího roku. Poté se rozhodne, zda dojde ke změnám či nikoliv.

Jednou z obcí, která dlouhodobě poukazuje na to, že jsou v této MHD raritou, je Březová u Sokolova. Na provoz do Sokolova a zpět loni dalo ani ne třítisícové město bezmála tři miliony korun. Letos to bude přes tři miliony. Přitom se prý celá řada věci změnila. "Chápeme ranní a odpolední spoje například do škol. Ale dle průzkumu je řada spojů nevytížená. Denně jezdí 37 spojů a v některých sedí tři lidé. Drtivá většina jezdí autem. Možná je do aut vyhání i jednotlivé jízdné MHD, které bude od března 27 korun. Prostě na to, jak málo lidí MHD využívá, jsme s třímilionovým příspěvkem asi raritou," myslí si starosta Březové Jaroslav Bělíček.

Kapr, pstruh, amur. Předvánoční prodej ryb jede naplno

Za změnu systému se snažil bojovat i jeho předchůdce a současný místostarosta Březové Miroslav Bouda. "Chtělo by to podle mě nový systém, který by bral ohled na nevytížené a tudíž ztrátové spoje. Na řadu by pak mohlo přijít jejich omezení či zrušení. Rozumím jakémusi vnitřnímu okruhu MHD ve městech, ale spoje Sokolov - Březová a zpět je přeci jen něco jiného," konstatoval Bouda, který jediné plus vidí v tom, že dopravce nasadil nové moderní autobusy.

Od nového roku čekají zmíněnou MHD novinky. "První je, že od nového roku bude do bezplatné přepravy zahrnuta i jedna osoba doprovázející kočárek s dítětem do věku šesti let. Doposud jezdilo zdarma jen dítě. Na této pomoci rodinám či samoživitelkám jsme se shodli napříč společenstvím obcí, do kterých MHD zajíždí. Druhou novinkou v cenách jízdného je zvednutí ceny seniorské karty ze 400 na 500 korun. Ovšem pozor, zároveň zvedáme příspěvek města seniorům o sto korun. To znamená, že se jim zvýšená cena jízdného kompenzuje z peněz rozpočtu města. Ostatní jízdné se prozatím nemění, základní v hotovosti tak zůstává na 27 korunách, u dětí pak 13 korun. Stále se vyplatí čipové karty od dopravce, jímž je Ligneta, nebo jiné slevové karty, kdy je cena levnější u dospělého o deset korun a u dětí pak o pět korun," konstatoval Picka.

Štědrý den bude bílý jen na horách. Zima se vrátí až v lednu

Zástupci měst a obcí se s dopravcem pravidelně setkávají. Na přetřes při nich přišla i otázka nedostatku řidičů. "Například krajské linky bude provozovat Dopravní podnik Karlovy Vary a tudíž vehementně shání řidiče. Měli jsme obavy, aby nedošlo k přetahování řidičů. Ligneta nám slíbila, že jsou personálně schopni MHD V Sokolově a okolí pokrýt," dodal Picka s tím, že další překážkou s kterou se musejí vyrovnat, je zvýšení daně z tržeb jízdného.