Od konce února je kvůli napadení Ukrajiny Ruskou federací v České republice více jak 100 tisíc ukrajinských dětí a proto se brněnské Sdružení přátel Jaroslava Foglara se svolením Skautské nadace Jaroslava Foglara rozhodlo přeložit do ukrajinštiny 17 příběhů Rychlých šípů. Dále přidat příběhy Rychlé veverky v kresbě Pavla Čecha a 13 bobříků v kresbě Libora Baláka a celé to dát do komiksového sešitu. Jeho součástí je i dvojstrana o pobytu Jaroslava Foglara a jeho oddílu, pražské Dvojky, na Podkarpatské Rusi v roce 1938. Sešity jsou zdarma distribuovány ukrajinským dětem, aby se seznámily s tímto českým fenoménem.