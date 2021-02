To jsou pro nejmenší kraj v republice rekordní čísla, kterých nedosahuje ani nejlidnatější Moravskoslezský či v současné době další kritický kraj - Královehradecký. Zatímco v ostatních krajích počet úmrtí na koronavirus nepřekračuje číslo deset, pod tuto hranici se Karlovarskému kraji podařilo vrátit až ve čtvrtek 11. února, kdy počet zemřelých osob klesl na 8.

Počet úmrtí v Karlovarském kraji jsou děsivá čísla, která ale vypovídají o tom, jak je covid zákeřný. Lidé umírají. Za týden 109 lidí. Jediné krematorium v kraji je v Karlových Varech a už je na hraně své kapacity. Situace došla tak daleko, že bylo podle pronájemkyně Ireny Fořtové nutné pro pohřební služby zavést pořadník na přísun mrtvých, aby bylo vůbec možné nebožtíky pohřbít. "Za dobu od 1. února do 10. února přijalo krematorium 170 nebožtíků, což je ve srovnání s jinými měsíci opravdu velmi mnoho. Je smutné, když denně řešíme přetíženost krematoria a přeplněnost kapacity," smutně přiznává primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Také Irena Fořtová téměř s pláčem připustila, že situace je hrozná a zvládají ji z posledních sil. "Komunikujeme s pohřebními službami, máme 15 žehů denně a nemůžeme zoufalým příbuzným pomoci. Je to strašně smutné," uvádí chvějícím se hlasem. Přesto se stále snaží o to, aby se lidé s nebožtíky důstojně rozloučili, i když ji to stojí hodně psychických sil.

Podle primátorky primátorky Ferklové situace v krematoriu opravdu není jednoduchá. Převoz nebožtíků do jiných krematorií v Čechách, například na Chomutovsko nebo do Klatov, ale stále podle ní není na pořadu dne. "V současné době o tom zatím neuvažujeme, ale je potřeba říci, že situace se každým dnem mění," naznačuje primátorka, že i na toto řešení zřejmě zanedlouho dojde. Proto je rozčarovaná z toho, že magistrát zároveň stále řeší přestupky, týkající se nedodržování základních nutných hygienických opatření.

Jak dnes také potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková, v Karlovarském kraji roste i počet indikovaných britskou mutací. Zatímco k pondělku 8. února to bylo 34 případů, ke čtvrtku 11. února už 49. "Nejvíce nakažených britskou mutací bylo prokázáno na Chebsku - 34 případů, následuje Sokolovsko se 13 pacienty, v Karlových Varech se jedná zatím o dva potvrzené případy," uvádí mluvčí hygieny.

Covid-19 si bohužel nevybírá. Své by o tom mohli vyprávět zdravotnici i dobrovolníci z nemocnic. "Byl jsem u toho, když jsme přijímali teprve osmatřicetiletou paní. Byla to učitelka ze základní školy. Odpoledne jsme ji odvezli na ARO a večer zemřela. Zůstaly tu po ní dvě malé děti," vypráví student Tomáš Lehečka, který je dobrovolníkem v ostrovské nemocnici.