Ve spolupráci s mariánskolázeňským hotelem Krakonoš a jeho ředitelem Jiřím Richtrem přinášíme seriál, ve kterém osobnosti odpovídají na otázku: Co vy a Mariánské Lázně? Tentokrát si na lázeňské město vzpomene Václav Vydra.

„Pro mě jsou ´Mariánky´ jedním z nejhezčích měst u nás. Mám na ně několik vzpomínek a moc rád se tam vracím. Když pominu krásné divadlo, ve kterém jsem mnohokrát hrál, a v parku okolo něj jsem občas venčil své psy, tak jsem tu bydlel v hotelu Krakonoš, když jsme natáčeli se Zdeňkem Troškou pohádku Z pekla štěstí. Během týdenního natáčení mi ve zdejším servisu opravili auto, které jsem po cestě naboural. Točilo se hlavně v noci, takže velkou část pobytu jsem přes den prospal. Pak jsem to napravil, když jsme tu se ženou Janou Bouškovou strávili několik krásných volných dní. Taky jsem, kdysi před léty, na zdejším kolbišti absolvoval se svým koněm Démonem parkurovou soutěž. A pak se sem s ním ještě vrátil i s jeho koňským kamarádem Gustavem, když nás ze zdejší jezdecké školy pozvali na vystoupení. Byl to vždycky krásně strávený čas a už se těším, až sem zase zavítám a že objevím zase to samé krásné město a přívětivý hotel Krakonoš, tak jak jsou pořád v mých vzpomínkách.“