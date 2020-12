Lidé oslovení Deníkem letos šetří. Na dárky vynaloží o tisíce korun méně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Vánoce u mnoha rodin v Karlovarském kraji budou letos chudší. Například u Svobodových z Ostrovska. Mají dvě děti ve školkovém věku a oba rodiče jsou podnikatelé, kteří museli kvůli pandemii omezit činnost. „Vánoce byly u nás vždy bohaté, finanční rezervy ale docházejí, a tak jsme dětem vysvětlili, že letos bude Ježíšek chudší. Řekli jsme jim, že měl nemocné anděly, kteří mu s dárky pomáhají, ale že to letos nestíhají. Reakce dětí byla úžasná, ptaly se, kdy se andělé uzdraví a co jim je, zda budou muset do nemocnice,“ říká jejich maminka Markéta.