"Jedle jdou na odbyt nejvíc. Zákazník si vybere strom, já ho změřím dřevěnou tyčí, na které jsou ceny. Čím vyšší, tím dražší. Poté kmen na požádání upravím strojově tak, aby se vešel do stojanu. Zabalení si lze vybrat do sítě či do igelitu. O víkendech je větší frmol," říká jedna ze zaměstnankyň, která staví stromky do stojanů, aby si je každý mohl prohlédnout ze všech stran. V přilehlých obchodech nabízejí nepřeberné množství vánočních ozdob a doplňků. Ti nejmenší tu najdou hned dva dětské kolotoče či neuvěřitelně dlouhou dráhu modelářů s mašinkami, nádražím, krajinou a domy propracovanými do nejmenších detailů. Občerstvení nabízí klasické bratwursty, bockwursty, rauchwursty nebo bramborák. Svařák stojí čtyři eura, káva je za euro a padesát centů. Teplý čaj je pro návštěvníky trhů zdarma. Vstup do areálu je zdarma, parkuje se přímo u trhů a také zadarmo. Míst na několika parkovištích je dost.

Jen o pár desítek metrů dál je soukromý prodejce, který má farmu se stromky. I tam zastavuje mnoho lidí. Mají jistotu, že stromek dlouho vydrží. Mohou si jej uříznout nebo o to požádají prodejce. „Jezdíme pro stromek do Wohlhausenu každý rok. Jsou nádherné, krásně provoní celý byt a vydrží až do konce ledna bez opadávání jehličí. Čím dřív přijedete, tím je lepší výběr," říká Pavel Holan z Kraslic. Trhy jsou otevřené každý den od 10 do 18 hodin, a to až do 23. prosince.

V Kraslicích prodávají vánoční stromky Městské lesy Kraslice. Smrk ztepilý je za 250, smrk pichlavý za 450 a borovice lesní za 300 korun. Mají v nabídce i jedli kavkazskou. Ta do 160 centimetrů je za 550 korun. Pokud je jedle vyšší zaplatí zákazník 750 korun. Prodej probíhá na zahradě kulturního domu každý den od 9 do 17 hodin až do 20, prosince. Případný doprodej by následoval ve dnech od 21 do 23. prosince.

Zdroj: Cichocki Roman