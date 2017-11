Vánoční města se neobejdou bez stromu

Karlovarský kraj – S blížícím se adventem se začínají města v kraji odívat do slavnostního hávu. A v málokteré obci chybí strom, který se bude co nevidět zdobit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Například františkolázeňskou Národní třídu zdobí asi třicetiletý patnáctimetrový smrk. Původně se zdobil smrk u kasina, který však již řídne, a tak bude vánoční strom stát přímo na Národní třídě, kde býval i historicky.

„Původně strom stál o něco výš, ale protože je v tom místě bariéra v podobě terasy Café Prestige a nebylo by možné procházet, rozhodli jsme se ho umístit co možná nejníže k adventnímu trhu, ale ještě do místa, kde bude chráněn budovami kvůli větru,“ vysvětlil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Vánoční strom už zdobí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Usadili ho tam pracovníci Chebských technických služeb. Nyní už jsou na něm usazena i světla a ozdoby. „Rád touto cestou děkuji za dar městu Cheb společnosti LB Minerals ze Skalné. Strom je 18 metrů vysoký, v obvodu má 195 centimetrů a je 35 let starý. Bude jistě ozdobou vánočních trhů a k jeho slavnostnímu rozsvícení dojde v sobotu 25. listopadu v 17.10 hodin v horní části chebského náměstí,“ sdělil starosta města Antonín Jalovec.

Mariánskolázeňskou kolonádu bude v letošním roce zdobit dvanáctimetrový smrk ztepilý. „Strom jsme přivezli z lokality bývalých kasáren v Klimentově a je starý přibližně padesát let,“ uvedla Ludmila Páterková, ředitelka léčivých zdrojů a správy majetku.

Náměstí v Kraslicích na Sokolovsku bude zdobit obří smrk. Ten technické služby pokácí už dnes, a to v areálu úpravny vody vodohospodářské Kraslické městské společnosti. „Smrk má výšku zhruba 15 metrů. O pár metrů ho ale seřízneme kvůli bezpečnosti,“ sdělil ředitel Technických služeb města Kraslice Robert Vopička. Ve středu a ve čtvrtek se bude strom na náměstí T.G.M. zdobit. Slavnostní rozsvěcení se uskuteční v sobotu.

Vánoční strom je hlavním tématem týdne i v Ostrově. Zde budou mít rovnou stromy dva. Jeden bude stát na Mírovém náměstí u Domu kultury a ten druhý bude zdobit Staré náměstí. „Oba dva stromy budou smrky,“ uvedl vedoucí správy majetku města Ivan Vysocký a dodává, že stromy budou pocházet buď z majetku města, nebo ze soukromé zahrady. Tento týden se rozhodne, jaké stromy se použijí.

Horkým adeptem na strom na náměstí je smrk, který roste přilepený na morovém sloupu mezi domem dětí a mládeže a kostelem svatého Michaela Archanděla. Smrk se musí ale ještě podrobit vizuální kontrole, aby se ukázalo, zda vyhovuje vánočním požadavkům.

Dominantou letošních vánočních slavností v Karlových Varech se stane stříbrný smrk, který rostl u domu v Počernické ulici. Strom starý čtyřicet let, zasazen byl v roce, kdy se majitelům narodil jejich syn, je 12,5 metru vysoký a pokáceli jej pracovníci Správy lázeňských parků. Smrk stojí u vstupu do Smetanových sadů na třídě TGM, kde se konají letošní Vánoční trhy.