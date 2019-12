Přání si rychle rozebrali dobrovolníci a dárky nakoupili. Princip tak připomíná populární projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.

„Děti si přály hračky, oblečení, kosmetiku, boty, spacák, kufr, sportovní potřeby. Dobrovolníci dárky nyní postupně odevzdávají na interním oddělení. Sokolovští lékaři navíc věnovali 20.000 korun. Zřídili jsme transparentní účet (číslo účtu 4119164043/0800), na který mohou lidé posílat peníze. Ty poslouží k nákupu dalších dárků pro další děti,“ uvádí Lucie Rašková, vrchní sestra interního oddělení.

„Sám vím, jakou mají děti z dárků radost. Když pod stromečkem nenajdou nic, tak to musí být smutné, proto jsme se do akce zapojili a část výplaty dětem z dětských domovů věnovali,“ říká primář interního oddělení Martin Straka, sám pyšný otec tří dětí.

Celá tato akce bude slavnostně zakončena 19.12. vánoční besídkou, která se bude konat v sokolovském domě kultury. „Na té dětem předáme dárky a přidáme ještě vybranou částku. Děkujeme všem, co se s námi na této krásné akci před Vánoci podíleli a pomohli nám tak vykouzlit úsměv těm, co si to opravdu zaslouží,“ uzavřela s úsměvem na rtu Lucie Rašková.