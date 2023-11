Karlovarští zastupitelé řešili na svém posledním jednání, a to ve středu 8. listopadu, uvolnění prostředků na dopracování studie. Zazněla i zásadní informace – plánované opravy se dotknou jen dvou ze tří částí mostu.

Studie vzešla ze soutěže, do které se přihlásila čtyři architektonická studia. Nakonec po vyhodnocení dospělo vedení města společně s odbornou veřejností a Kanceláří architektury města (KAM), že se bude postupovat podle podkladů studia Sagasta, které výtvarně doplní návrh dalších architektů ze sdružení AoC & Bridgestructures.

Keramická škola se otevře vysokoškolákům. Do Varů míří prestižní fakulta designu

„Tato studie se ale musí dopracovat, protože bude sloužit jako dokumentace pro územní a stavební řízení,“ vysvětloval na zastupitelstvu ředitel KAMu Karel Adamec.

Zároveň připomenul důvody, proč se musí most kompletně opravit. „Dodatečně přidaná železobetonová mostovka mostu více uškodila, než aby mu pomohla, konstrukci totiž narušují chemické reakce, k nimž na mostovce kvůli jejímu složení dochází,“ konstatoval.

Adamec také zdůraznil, že součástí rekonstrukce Chebského mostu má být i revitalizace okolního veřejného prostoru, tedy například podchodů, které jsou v současné době velkou ostudou. „Tento prostor je přitom spojkou od nádraží do centra a je tedy pro turisty vstupem do lázeňského města. Chceme, aby most i jeho okolí bylo chloubou Karlových Varů a aby je nehyzdily nevábné podchody. Vstup do města by se tak měl stát po rekonstrukci důstojným prostorem,“ prohlásil ředitel KAMu.

Ruský chrám: Cíl věřících i turistů. Svatostánek, nad nímž se vznášejí otazníky

Zastupitel Tomáš Mašek (KOA) se ho zeptal, jak je to s jednotlivými částmi Chebského mostu. Ten se totiž skládá ze tří dílů – jedna část vede nad železnicí, druhá nad řekou a třetí nad průtahem. „Pochopil jsem dobře, že se bude rekonstruovat jen jednička a dvojka?“ zajímal se Mašek. „Ano, původně byly naplánovány všechny tři části, ale nakonec jsme se rozhodli jen pro opravu tu nad tratí a řekou, nad průtahem se bude dělat dodatečně,“ potvrdil informace Adamec.

Náklady na opravu Chebského mostu mají dosáhnout částky kolem 400 milionů korun. Město doufá, že část uhradí dotace. Za architektonické studie utratily Karlovy Vary 1,8 milionu korun, 1,6 milionu bude stát dopracování studie, která bude podkladem pro další proces.