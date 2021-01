Tenhle příběh téměř připomíná pohádku O Smolíčkovi: Jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme… Ale je to karlovarská realita, protože movitý podnikatel Milutin Perič dosáhl po 15 letech v závěru loňského roku svého. Za tvrdého odporu opozičních zastupitelů karlovarská koalice (ANO, ODS, Karlovaráci) na posledním jednání zastupitelstva rozhodla, aby se mu odprodal pozemek, na němž má zahradu, přestože je ve veřejném lesoparku.

Zastupitelé za Piráty a KOA jednání města nazvali velkou ostudou, protože cena za pozemky o rozloze 806 metrů čtverečních za částku 926 900 korun bez DPH je nízká a jde o veřejný park, který má sloužit veřejnosti. Stažení bodu opozice sice neprosadila, ale prověření celé kauzy kontrolním výborem ano.

VILA JELENA V PARKU A SOUKROMÍ

Když si bohatý karlovarský podnikatel v hazardu Milutin Perič před lety vybíral pozemek pro stavbu své vily, kterou dostavěl v roce 2010, určitě netušil, kolika politikům snad ze všech stran a hnutí připraví bezesné noci. Parcela, na níž chtěl rozlehlé rodinné sídlo nazvané Jelena vybudovat, byla totiž součástí otevřeného městského lesoparku určeného pro veřejnost, tedy nikoliv pro stavbu vily.

Milutin Perič, označovaný v Karlových Varech za krále hazardu, ale tehdy pozemek získal, stejně jako souhlas s výstavbou. Dům na lukrativním místě plném zeleně, vklíněný z jedné strany mezi hotel Imperiál a z druhé s čarovným výhledem na Grandhotel Pupp, byl dostavěn v roce 2010. A tímto datem začaly pro město další problémy, protože podnikateli vadilo, že pod jeho okny vede veřejná cesta, a procházející se lidé mu tak koukají do oken. I tady město kapitulovalo a po dlouhých zastupitelských tahanicích souhlasilo s vybudováním nové pěšiny za 3,5 milionu korun, která vede níže pod domem. Podnikatel tehdy náklady na novou stezku uhradil. Tím ji ale do vlastnictví podle opozice nezískal. „Zcela zřetelně a několikrát zaznělo, že o prodeji jakéhokoliv pozemku v lesoparku pod Imperialem, ani jeho části, nemůže být řeč. Jde pouze o pronájem. Již tak konfliktní a klientelismem hrubého zrna zavánějící proces nakládání s pozemky v okolí domu pana Periče tak jde ještě dál. Donedávna veřejná cesta míjející hranu zmíněného domu byla posunuta o desítky metrů níže. Ani tento nesmyslný posun však nic nemění na tom, že původní území cesty je městským pozemkem pouze daným do pronájmu,“ uvedl v červenci 2010 zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

O ZAHRADU USILOVAL PŘES DVA ROKY

Několik let byl klid. Až po čase, naposledy v září 2018, vznesli Peričovi další požadavky. Tentokrát už chtěli od města zakoupit zahradu kolem vily, za niž magistrátu platili roční pronájem 40 tisíc korun. Protože ale mezitím celou haciendu oplotili masivní zdí postavenou načerno, magistrát, tentokrát už za primátora Kulhánka, k nim vstřícný nebyl. Stavbu zdi město sice legalizovalo, čímž ji získalo do majetku, ale na pronájmu bez prodeje zahrady trvalo.

KOALICE PRODEJ ODKLEPLA

Loni však město s prodejem souhlasilo i přes nesouhlas opozičních zastupitelů. „Nemáme ocenění toho, co chceme prodávat, máme v ruce jenom nejasné body. Abychom mohli rozhodnout, chceme lepší materiál, jinak legalizujeme věc, která není řešena správně. Nemáme dostatek podkladů pro prodej a cena tomu neodpovídá,“ protestoval zastupitel Josef Janů z Pirátů. Také KOA vedení města upozornila, že už samotný pronájem parcel byl pod cenou a park by neměl skončit v soukromých rukou. Náměstek Josef Kopfstein (ANO) ale trval na svém. „Cenu stanovil znalec, kterého jsme oslovili. Oceňoval pozemky včetně opěrných zdí a oplocení,“ uvedl.

V DOKUMENTACI JSOU ROZPORY

Opoziční zastupitelé poukazovali i na rozpory v oficiální dokumentaci. V důvodové zprávě se například uvádí, že opěrné zdi v posudku zohledněny nejsou, a to hned z několika důvodů. „Předně proto, že byly vybudovány z prostředků kupujícího, a nebylo by morální, aby je hradil dvakrát,“ píše se ve zprávě. Právě na tento zmatek opozice upozornila a argument Kopfsteina, že zdi jsou staré a už tam byly, odmítla. „Tak tam pojďme na procházku a uvidíte sám, zda jsou staré,“ vyzval náměstka Pirát Janů. Kopfstein to ale odmítl s tím, že zdi jsou staré třeba už za čtrnáct let. A nereagoval ani na návrh zastupitele Jiřího Klsáka (KOA), že na zdi nechá udělat rozbor a podle malty se určí jejich stáří. Nejasností kolem navrhovaného prodeje části pozemků v lesoparku přibývalo, přesto koalice (ANO, ODS, Karlovaráci) odmítla tento bod z jednání stáhnout a prodej prosadila 21 hlasy. Stanovisko Milutina Periče se redakci zjistit nepodařilo, protože na opakované volání na mobilní telefon nereagoval.