K částce až jedné miliardy korun se budou blížit náklady na kompletní přeměnu části takzvaného širšího území Karlových Varů. To sahá od Solivárny až k Tuhnické lávce. Danou zásadní změnou má v blízké budoucnosti projít lokalita od Městské tržnice až po Dolní nádraží. Vyplývá to z územně stavební studie, kterou minulý týden odsouhlasili zastupitelé. Potvrdili tak, že se bude dopravní terminál Městské hromadné dopravy (MHD), který se nachází právě na Městské tržnici, stěhovat do prostor Dolního nádraží. Ten bude sloužit i pro meziměstské linky. Předpokladem pro to ale je, že nejdříve musí dojít k přestavění strategické křižovatky u Becherovky, kde město počítá se snesením Horovy ulice pod povrch. U Městské tržnici pak má vzniknout nové klasické náměstí, kterým Karlovy Vary doposud vlastně nedisponují.

Jak vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci), vše má svou posloupnost, a na danou studii navazuje i otázka využití území od Chebského mostu až k Tuhnické lávce, které se také říká Lord ship podle jednoho z vlastníků pozemků.

„Než se do toho pustíme, musíme mít ale opravený Chebský most. Poté bude následovat přeměna křižovatky u Becherovky a snesení Horovy ulice pod komunikaci a až pak můžeme řešit dopravní infrastrukturu, tedy dopravní terminál. Je nutnost se do toho pustit co nejdříve. Karlovy Vary budou po dostavění D6 a rozšíření letiště lépe dostupné, bude o ně větší zájem. Viděl bych to tak v horizontu do deseti let. Náklady na to budou enormní, bavíme se tu o částce, která se blíží k jedné miliardě korun, a na to mít město nebude. Proto spoléháme na dotace, a to i ty evropské,“ říká náměstek Vaněk.

Vedení města dlouho váhalo určit, kde bude nový terminál MHD a meziměstské dopravy. Nabízela se totiž i varianta stávajícího parkoviště ve Varšavské ulici. „Nakonec jsme se rozhodli, že toto území je tak cenné, že je škoda ho zastavit jako terminál. Místo něho by na stávajícím parkovišti mohly stát bytové domy, podzemní garáže i administrativní prostory. Středové autobusové nástupiště před Tržnicí zmizí a vznikne zde náměstí, které Karlovy Vary nemají,“ nastiňuje velkolepé plány města Vaněk.

Podle něho je vzdálenost z pěší zóny k Tržnici a Dolnímu nádraží podobná. Zastávky na stávajícím terminálu ale zůstanou zachovány, takže cestující o tradiční autobusové místo nepřijdou. „Ty se budou nacházet na horní partu, kde dnes zastavují autobusy z Prahy. Tento prostor ale protáhneme až k budově PVT, odkud budou autobusy sjíždět už sníženou Horovou ulicí ke křižovatce u Becherovky, tedy v místě, kde dnes stojí láhev Becherovky. Varšavská ulice se tak významně rozšíří,“ pokračuje náměstek primátorky.

Jednotlivá návaznost těchto inovačních kroků má mít i další podněty. Změní se totiž nejen samotné náměstí Republiky u Becherovky, ale i průchod ulicemi k ne příliš využívanému náměstí Dr. Milady Horákové a jeho okolí, které není svým vzhledem právě atraktivní, a jež se tak podle Vaňka může značně oživit. „A posouváme se k pozemkům mezi Chebským mostem a Tuhnickou lávkou, což může být významným impulsem pro Lord ship,“ dodává náměstek.

Kostičkou v této složité, ale zásadní skládačce, která má Karlovým Varů udat směr na další desítky let, je pak budova samotného Dolního nádraží. Jak už Deník informoval, město má přislíbeno, že ji dostane do svého majetku od ministerstva dopravy. Objekt je ale ve špatném stavu, a proto už dnes vedení radnice uvažuje, že ho nahradí nový. V něm by se vedle zázemí pro cestující mohla nacházet i restaurace a obchody.