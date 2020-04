Už příští týden ve čtvrtek by karlovarští zastupitelé měli rozhodnout, jakým způsobem a v jaké výši podpoří cestovní ruch. Jednali o tom už sice toto úterý, ale v tak závažné věci nebyli schopni se usnést.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Pomoci s oživením cestovního ruchu by mohly vouchery, které bude zřejmě poskytovat infocentrum. Město do nich chce investovat desítky milionů korun. „Konkrétní výše částky použitá na vouchery ještě není odsouhlasená. Uvažuje se například o padesáti milionech,“ uvedl včera mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Pomocí voucherů chce město nalákat do Karlových Varů především rodiny s dětmi, přičemž by dostaly právě od města příspěvek na pobyt, a toněkolik tisíc korun. Předpokládalo se, že kampaň by se spustila 1. června. To je ale podle mnohých zastupitelů pozdě. „Je to věc, která spěchá. Kdo dříve přijde, ten dříve bere. S tímto programem nás mohou předběhnout třeba Mariánské Lázně nebo Luhačovice,“ upozornil zastupitel Vlastimil Lepík. Podklady pro kampaň, která nemá v Karlových Varech zatím obdoby, má připravit finanční výbor. Město sice vloží do akce desítky milionů korun, ale mnohem více by v něm turisté mohli během dovolených utratit.