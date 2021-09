"Jako první nastoupili plynaři a dělají přeložku plynovodu. Most bude širší a delší a měl by zajistit bezpečnější provoz," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Zároveň upozornil, že po dobu rekonstrukce je stanovena objížďka, která vede po takzvané hornické cestě. Pěší budou mít k dispozici provizorní lávku. Autobusová zastávka Nová Chodovská bude nadále v provozu.

Celkové náklady a související práce jsou spočítány na částku zhruba 12 milionů korun včetně DPH.

V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek. Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy a doporučení revizních techniků.

"Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici," dodal Polák.