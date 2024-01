„U KV Areny je prostor, kdy nyní staví autobusy, jde o vydlážděnou plochu o přibližné rozloze 20 na čtyřicet metrů, kde bychom chtěli hřiště postavit,“ uvedl náměstek Vaněk a pokračoval: „Hřiště by mělo sloužit nejen široké veřejnosti, ale především pro tréninky hokejbalu, volejbalu, florbalu, ale i dalších sportovních týmů, které zde hrají. Faktem totiž je, že se sportovci nemají v rámci areálu KV Areny kde rozcvičit, běhají na parkovišti mezi auty, což není bezpečné ani správné.“

Hřiště by bylo uzavřené a použil by se na něj povrch typu antivandal, který má něco vydržet. „Přístupné by bylo i veřejnosti, aby se zde mohly vyžít i malé děti. Jde o typ hřiště, na kterém se může hrát basket, hokejbal či menší fotbal,“ doplnil Vaněk s tím, že náklady na jeho výstavby město odhaduje na 8,5 milionu korun.

Letos před letními prázdninami se přitom otevře po zásadní rekonstrukci městský sportovní areál AC Start, který je od KV Areny vzdálen jen pár metrů a v současné době už obě sportoviště spadají právě pod jednoho provozovatele, KV Arenu. Podle Vaňka je ale předpoklad, že bude AC Start značně vytížený a navíc s KV Arenou přímo nesousedí, proto město chce investovat do výstavby nového tréninkového hřiště.

To není jedinou novinkou, které má služby u karlovarského sportovně multifunkčního centra rozšířit. Město zde totiž chce postavit v rámci bazénového centra další venkovní bazén, který by měl mít rozměry odpovídající soutěžím. Kvůli velkému vytížení stávajícího bazénu by měl pochopitelně sloužit také řadovým Karlovarákům.

Co se týče areálu Slavie, zde by nové hřiště mělo vzniknout ve východní části. „Jde o plochu, která je dlouho nevyužívána a kterou chceme přebudovat na umělou trávu menších rozměrů, jež by měla sloužit těm nejmenším dětem, které tu trénují. Zdejší fotbalový klub má stále více členů, a není proto divu, že se tráva na hlavní hrací ploše hodně ničí. Proto chceme ty nejmenší děti přesunout na nové tréninkové hřiště,“ vysvětlil náměstek karlovarské primátorky.