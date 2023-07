Ačkoliv to už vypadalo, že se Karlovaráci po letech dočkají objektivních údajů ohledně kvality ovzduší, bohužel se tak nestalo. Jak už před pár dny Deník informoval, Karlovy Vary instalovaly na území města měřící stanice, jenomže se nejedná o žádné strategické dopravní uzly, ale jen o lázeňské území. I když údaje o znečištění ovzduší dlouhou dobu požadují nejen ti, kteří se zajímají o životní prostředí, ale i řadoví Karlovaráci, a vedení města se tvářilo, že na tyto požadavky konečně přistoupilo, pravda je někde jinde. Stanice, které jsou instalovány jen od Divadelního náměstí po hotel Thermal, slouží totiž prioritně pro sběr dat Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZAK).

Že měření nebude pro Karlovaráky objektivní, upozorňovala na posledním nedávném jednání zastupitelstva především opozice. Vedení radnice přitom ještě na jaře slibovalo, že zařízení umístí i do obchodně správní části města. „Chtěl jsem se zeptat, zda není škoda, že stanice budou umístěny jen do lázeňského území. Nebudeme mít dostatečný přehled o ovzduší ve městě, přitom dříve to tak bylo. Já se domníval, že půjde o širší území,“ divil se zastupitel Bohdan Vaněk (Piráti).

Na to mu radní Petr Bursík překvapivě odpověděl: „Místa jsou zvolená tak, aby SPLZAK mohl poskytovat zprávu o kvalitě ovzduší. Ta místa nejsou zvolená náhodou. Podle mě je to v pořádku.“

„Pak se tedy ptám, co je cílem monitoringu? Já měl za to, že jde o to zjistit kvalitu ovzduší ve městě a toto je spíše o kvalitě ovzduší v lázeňském území. Tři stanice nedaleko sebe v této části města mi nedávají logiku,“ nechápal Vaněk. „Jde o pilotní projekt, který jsme spustili proto, abychom prioritně vyhověli SPLZAKu. Údaje z jednotlivých stanic nejdou porovnat,“ vysvětloval vedoucí životního prostředí karlovarského magistrátu Stanislav Průša.

V zaslané tiskové zprávě se pak Bursík k tomuto tématu vrátil obsáhleji. „Sběr a průběžné vyhodnocování dat v lokalitách lázeňského území je žádoucí zejména pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád a nezbytné naplňování příslušných ustanovení lázeňského zákona. Výsledky ale budou cenné i v mnoha dalších ohledech. Ukážou nám, nakolik jsou například účinná dopravní omezení v tomto citlivém území, případně zda opatření ještě více zpřísňovat. Cílem je udržet kvalitu ovzduší hodnou lázeňské metropole,“ uvedl Bursík, podle něhož byly lokality po umístění měřících bodů zvoleny po konzultacích právě se SPLZAKem, odborem životního prostředí i příslušnou komisí rady města. „Nedávno spuštěný monitoring potrvá dva roky. Zda v něm budeme pokračovat i později, případně měření rozšíříme i do dalších lokalit města, například mimo lázeňské území, to bude předmětem dalších debat,“ doplnil radní Bursík.

Toto přitom k měření řekl letos v únoru náměstek primátorky Martin Dušek: "Jedna stanice by měla být ve Dvořákových sadech, druhá u Morového sloupu pod Zámeckým Vrchem, třetí pak v obchodně správní části města. Nabízí se například sídliště na Růžovém Vrchu." O tom, že by mělo jít jen o podklady SPLZAKu nepadlo ani slovo.