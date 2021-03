„Plakáty 4R s piktogramy a stručným popisem základních pravidel budou v ulicích Chodova od úterka nejméně do konce lockdownu,“ konstatoval mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Ruce, roušky, rozestupy, to je podle vedení chodovské radnice určitě základ. Ale Chodovu tam chybělo to nejpodstatnější. Používat zdravý rozum.

„V poslední době se celá záležitost kolem covidu zvrhla do roviny emocí. Lidé se hádají o nesmyslech šířených desítkami hoaxů a fake news, místo toho, aby si ověřovali fakta a požívali rozum. A to je asi to, co v tuto chvíli potřebujeme nejvíce. Čtvrté R. Lidé, používejte rozum,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Fake news jsou nepravdivé zprávy. Označují lživé informace a dezinformace, které se šíří na internetu i v televizním vysílání. Často se s nimi lidé setkávají například na sociálních sítích nebo v e-mailech. Jejich cílem je finanční zisk nebo ovlivnění veřejnosti a ani ten, kdo zprávu čte, ji jako smyšlenou nevnímá.