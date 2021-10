V loňských volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje, přišlo v této obci na Sokolovsku 13,61 procent voličů.

Do Poslanecké sněmovny přišlo vybrat své kandidáty, v pátek kolem 19. hodiny, zhruba 50 voličů z celkových tří stovek lidí. "Lidé přijdou zítra. Nemůžeme být stále poslední," věřil jeden ze členů volební komise.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.