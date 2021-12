Pro někoho svátky klidu a míru, pro jiného svátky „neplechy“. Někdo by zasloužil dárek a jiný nakopat zadek. Přesně na Štědrý den dostalo pár „dárečků“ naše město. Sprejerství nejenom na garážích, vyházené pneumatiky u garáží a tradičně pyrotechnika.

"Pokreslené garáže, trafostanice či koše v Areálu zdraví. Dotyční si ani neuvědomují, že páchají trestný čin. Trestní zákoník a paragraf Poškození cizí věci hovoří jasně. Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. Ničení nejenom našeho majetku nebudeme přehlížet. Mluvil jsem s velitelem našeho oddělení Policie ČR, sprejerství bude šetřeno," říká starosta Rotavy Michal Červenka.

Novoroční ohňostroje budou jen domácí. Pejskaři by měli dbát rad odborníků

Pyrotechnika to samé. Každý rok v prosinci začnou v centru města mladíci házet petardy.

"Letos to ale vylepšili. Stojí v zastávce a petardy si hází na střechu nad sebou. Jsou to kujóni, lépe si tak asi vychutnají akustiku výbuchu. Bohužel spolu s nimi i obyvatelé sídliště. Se strážníky jsme se dohodli na prodloužených službách. Jedná se o porušování vyhlášky, a především zbytečné naštvání mnoha lidí. Kluci, nechte to na Silvestra," vzkazuje Červenka.

Použití zábavní pyrotechniky ve městě zakazuje vyhláška z roku 2015. V její příloze je uvedena oblast, kde se tato činnost zakazuje. jde prakticky o okolí všech panelových domů v Rotavě. Výjimku tvoří období od 31. prosince od 18 hodin do následujícího dne 6 hodin ráno.