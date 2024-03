Pošťačky v Kraslicích mají v těchto dnech napilno. Blíží se Velikonoce a lidé z celého světa chtějí mít doma razítko s dalším motivem těchto svátků.

Velikonoční razítko kraslické pošty letí na Nový Zéland, Ameriky či Maroka | Video: Cichocki Roman

Už od devadesátých let minulého století tam zájemci vždy o Velikonocích posílají listovní zásilky s tím, že se jim vrátí oraženy každoročně obměňovaným motivem. Zatímco na loňském razítku byl motiv kuřete, to letošní, z dílny Pavla Sivka, má motiv velikonočního beránka. Zájemci je mohou získat v termínu od 25. do 28. března.

"O tradiční takzvané velikonoční razítko České pošty je každoročně velký zájem," říká vedoucí kraslické pobočky Lenka Friedrichová. Spolu se svými kolegyněmi se střídá u stolu zavaleného pohledy a dopisy z celého světa.

Zdroj: Cichocki Roman

Ty první dorazí na kraslickou pobočku české pošty už 14 dní před Velikonocemi. Hlavní nápor je pak těsně před nimi. Kdo nemá možnost na poštu v Kraslicích zavítat přímo a chce získat na přání speciální velikonoční razítko, postup je stejný jako v předchozích letech.

Na pohlednici je nutné napsat adresu toho, komu je přání adresováno, a nalepit poštovní známku. Přání se pak musí vložit do ofrankované obálky a poslat ji na adresu Velikonoční pošta, 358 01 Kraslice. Zaměstnanci pošty pohled orazítkují a odešlou adresátovi. Na příležitostné razítko už netrpělivě čekají nejen filatelisté. Pošťačky tak mají co dělat. Zájemci totiž posílají na poštu desítky kilogramů velikonočních pohledů a dopisů, které chtějí mít razítkem opatřené.

Zdroj: Cichocki Roman

"Za loňský orazili zaměstnanci pošty v Kraslicích příležitostným razítkem 40 kg zásilek, což představuje více než 8 tisíc kusů, a to nejen z celé České republiky, ale také z okolních států, jako jsou Německo, Polsko či Slovensko. Zásilky pak zamířily do evropských zemí, ale také do Austrálie, Japonska, Thajska, USA, Hongkongu, Kalifornie či Maroka," připomíná mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.