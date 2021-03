V Sokolově dokončili v pátek další velkokapacitní očkovací centrum. Nachází se v klášterním kostele na Starém náměstí. Zázemí pro pacienty i zdravotnický personál je tedy připravené. O termínu, kdy v kostele očkování začne, bude Karlovarský kraj i město včas informovat. V Sokolově se zatím očkuje v nemocnici.

Velkokapacitní očkovací centrum v Sokolově postavili v klášteře | Foto: Deník / Roman Cichocki

V očkovacích místech Karlovarského kraje se nyní očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému. Jedná se o seniory starší 80 let, starší 70 let, pedagogy a ty zdravotníky, kteří ještě nebyli vakcínu nedostali. Očkováním občanů mladších 70 let, kteří trpí závažnými chronickými nemocemi, se budou zabývat praktičtí lékaři postupně tak, jak budou zapojování do očkování v následujících dnech.