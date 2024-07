První závodníci dorazí do Sokolova již v pátek, kdy se v areálu Sokolovské bytové s.r.o. vytvoří depo pro závodníky. Během pátečního odpoledne proběhne technická přejímka vozidel, kde budou odborníci kontrolovat technický stav a bezpečnost automobilů.

Sobota přinese hlavní část závodního víkendu, kdy se po celém Sokolově rozproudí adrenalinové závody. Závodníci se postaví na startovní čáru a vyrazí na tratě, které vedou skrze město a okolí. Očekává se napínavý program plný rychlosti, dovednosti a neuvěřitelných výkonů, které přilákají davy fanoušků a podporovatelů.

Přihlášeno je 50 automobilů a 20 motocyklů. Nejstarší je auto škoda 422 a Essex Super Six obě z roku 1929 a nejstarší motocykl Harley-Davidson DL 750 z roku 1929.

„Velikou změnou oproti jiným ročníkům je to, že start není na Starém náměstí v Sokolově, ale na BMW Polygonu. To znamená že v 8.45 hodin na Starém náměstí v Sokolově řadíme kolonu vozidel a začínáme od prodejny Altman, kde je první vozidlo policie, druhé Safeguard BMW Polygonu a dále budou motocykly a po nich vozidla vyrobená do roku 1950, ke konci tak následně všechna ostatní vozidla,“sdělil organizátor Jiří Zubko.

"Kolonu zavírá druhé vozidlo Safeguard BMW Polygonu a policie a celá kolona pojede pod majákama. Křižovatky budou zcela zastaveny policií. Ulice průjezdu jsou napsané na plakátech," doplnil Zubko.

Kolona dorazí na BMW Polygon kde pro závodníky je připravený program.

Zde bude start v 10:15 hod rallye. Startovní brána bude před branou BMW Polygonu .

Vozidla po startu jedou v běžném provozu směr Oloví, Kraslice. V Kraslicích bude malá výstava pro závodníky, kteří budou zde plnit úkoly.

Po té odjíždějí směr Stříbrná, zde bude další kontrolní stanoviště a dále Přebuz, kde se bude nacházet další kontrolní stanoviště poté Krásná Lípa, také kontrolní stanoviště, projedou Šindelovou a pokračují směr Nejdek. Zde v Nejdku u Vlnapu na parkovišti bude další kontrola.

Poté jedou na zámek Lužec, kde pro závodníky je cíl 1.etapy, mají tu oběd a focení u zámku. Zde se vozidla zdrží cca 2 hodiny. Do Sokolova na Staré náměstí se vrátí do 18:30 hod a bude zde výstava vozidel.

Program bude pokračovat i v neděli: