Jasné ne dali vědět obyvatelé Josefova na Sokolovsku ke stavbě dvou větrných elektráren vysokých skoro dvě stě padesát metrů. Pro jejich stavbu se vyslovilo 48 obyvatel, proti bylo 141.

Větrná elektrárna a její stavba, ilustrační foto | Foto: meridian-energy.cz

V sobotu se v Josefově konalo referendum ohledně zamýšlené výstavby dvou větrných elektráren v blízkosti obce. Na otázku „Souhlasíte s tím, aby v obci Josefov k.ú. Luh nad Svatavou nebo k.ú. Radvanov byly postaveny a provozovány větrné elektrárny?“ odpovídalo 192 lidí, platných hlasů bylo 191 a z referenda vyplynulo, že obyvatelé si větrníky ve svém okolí nepřejí. Na svých stránkách to v noci na neděli zveřejnila obec Josefov. Referendum je podle zákona platné.

Na území obce chtěla vystavět a provozovat dvě větrné elektrárny společnost Meridian Nová energie. Obec by od společnosti získala jednorázový a pak i každoroční příspěvek do rozpočtu. Stát by měly asi kilometr od nejbližšího stavení směrem na Krajkovou na zemědělských pozemcích, které patří Agro&Kombinátu Dolní Žandov. U Josefova chtěli postavit dvě větrné elektrárny o celkové výšce téměř 250 metrů a výkonu jedné elektrárny 6,2 MW. Další šance odsouhlasit výstavbu bude podle zákona za dva roky.

Ke Kfelům míří obří jeřáb. Bude osazovat nosníky nového mostu