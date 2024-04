Větší komfort pro pacienty i zdravotnický personál. Ten byl cílem modernizace oddělení následné péče v Nemocnici Sokolov, která právě úspěšně skončila.

Karlovarský kraj modernizoval oddělení následné péče v sokolovské nemocnici. | Foto: KÚ KVK

„Modernizací stávajících prostor jsme získali oddělení, které může nabídnout kapacitu až 27 lůžek. Pacientům bude nově k dispozici 8 třílůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 jednolůžkový nadstandardní pokoj s veškerým potřebným vybavením. Myšleno bylo i na personál, pro který bylo vybudováno adekvátní zázemí. Jsme rádi, že nová podoba oddělení zcela odpovídá nárokům na kvalitní zdravotní péči a zároveň splňuje potřeby zdejších zdravotníků,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Klientské pokoje jsou vybaveny polohovatelnými nemocničními lůžky, nad nimiž jsou naistalovány nástěnné lůžkové rampy s integrovanými svítidly, zásuvkami a medicinálními plyny. Pacienti mají k dispozici centrální sociální zařízení, ve kterém se nachází otevřený bezvaničkový sprchovací box se sklopným sedátkem a nástěnnými madly. Umývárna je dále vybavena sprchovacím panelem s dezinfekcí a výlevkou, jenž bude sloužit pro asistované mytí klienta. Zdravotníci se mohou těšit z nové sesterny, přípravny léků a denní místnosti s kuchyňkou. Nechybí zde ani kancelář vrchní sestry a dva lékařské pokoje.

Karlovarský kraj modernizoval oddělení následné péče v sokolovské nemocnici.Zdroj: KÚ KVK

„Některé z těchto věcí mohou pro zdravého člověka vypadat jako maličkosti. Pro pacienty následné péče jsou ale velmi důležité, protože jim pomáhají kompenzovat pohybové obtíže třeba po prodělaném úrazu nebo operaci. Takže přispívají i k lepší rekonvalescenci a možnému návratu pacienta do domácího prostředí,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov, s tím, že bezbariérové řešení navíc zjednoduší i práci sestřičkám a ošetřovatelskému personálu. Podle ředitelky tak jde o příkladnou spolupráci mezi krajem a provozovatelem nemocnice.

Rekonstrukci prostor oddělení následné péče, jež sídlí v části pavilonu D ve druhém nadzemním podlaží a na které jsou většinou přijímáni pacienti ze standardních lůžkových oddělení nemocnice, zahájil Karlovarský kraj v říjnu loňského roku a náklady dosáhly částky 23,5 milionu korun. A rozhodně nejde o jedinou investiční akci, kterou kraj v sokolovské nemocnici připravil nebo ještě připraví. „Momentálně pracujeme na projektu výstavby urgentního příjmu s celkovými náklady ve výši zhruba 170 milionů korun včetně DPH. Podstatou projektu je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ze všech regionů kraje, a to v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Za tímto účelem bude realizována dvoupodlažní přístavba pavilonu C a související úprava navazujících prostor včetně nových přístupových cest v areálu. Pokud půjde vše podle plánu, smlouvu se zhotovitelem bychom rádi uzavřeli nejdéle v listopadu tohoto roku a realizace stavby by pak běžela do března roku 2026. Na projekt bychom chtěli čerpat dotaci z IROP,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek, který má na starosti oblast správy majetku a investic.

Nemocnice Sokolov poskytuje pacientům profesionální a bezpečnou péči