Potravinová banka Karlovarského kraje otevřela nový centrální sklad v Královském Poříčí. V roce 2023 podpořila dvanáct tisíc unikátních klientů. Některým byla pomoc poskytnuta jednorázově, jiným opakovaně. Cílové skupiny zahrnují nejen osoby bez domova, ale také rodiny s dětmi v nouzi, samoživitelky, seniory, zdravotně postižené a osoby ohrožené domácím násilím. Ředitel potravinové banky Milan Hloušek při slavnostním otevření nemohl chybět. Provázel zájemce novými prostory a zároveň prozradil v čem je přednost nových prostor.

Potravinová banka v Královském Poříčí | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Původně jsme disponovali 200 metry čtverečními, ale díky tomuto projektu a možnosti odkoupit nový objekt jsme vybudovali zde sklad. Nyní využíváme 1000 metrů čtverečních. Je to obrovský pokrok nejen pro naši banku, ale i pro celý region a distribuci potravinové pomoci. Větší skladovací kapacity nám umožňují dostat do regionu více pomoci. Dříve jsme museli odmítat některé dary, ale nyní můžeme bez problémů přijmout například dvacet palet od producenta. Poloha blízko dálnice D6 znamená lepší dostupnost a máme vše pod jednou střechou. Zázemí pro zaměstnance, kanceláře, skladovací prostory. Sklad je rekonstruovaný a nově máme i mrazící box, který pojme až deset palet a lze ho využít jak na mražení, tak na chlazení. To nám umožňuje skladovat například mražené pizzy nebo jogurty," představil nový sklad Hloušek.

V roce 2023 podpořila potravinová banka dvanáct tisíc unikátních klientů. "Spolupracujeme se 60 odběratelskými organizacemi z regionu, včetně měst a obcí. Když se na nás sociální pracovník obrátí s žádostí o pomoc pro své klienty, poskytneme jim potraviny. Od loňského července realizujeme ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a MPSV projekt mobilních výdejen. Jezdíme do deseti měst v Karlovarském kraji, kde rozvážíme potravinové balíčky. Jde například o Žlutice, Toužim, Aš, Kraslice," pokračuje Hloušek s tím, že poptávka po pomoci má stoupající tendenci, a to každý rok o celých dvacet procent.

"Musíme proto zvyšovat pomoc, protože sbírky nestačí. Denně jezdíme do obchodních řetězců a vozíme vyřazené pečivo, ovoce a zeleninu," dodal Hloušek.

Do budoucna plánují pokračovat v opravě velkého objektu, chtějí ho zateplit a dát mu novou fasádu. Objekt, ve kterém se sklad nyní nachází, byl dříve jídelnou střední školy v areálu bývalého učiliště. Potravinová banka ho od obce koupila za tři miliony korun. Celkové náklady projektu složeného ze dvou etap v konečné fázi dosáhly částky zhruba 27,4 milionu korun.