Až do odvolání je od úterní 18. hodiny zakázáno pořádání všech veřejných akcí s účastí nad 100 lidí. Ode dneška budou rovněž až do odvolání uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Nařízení se dotkne stovek akcí v kraji.

Ředitel KV Areny Roman Rokůsek už oznámil, že ruší například dubnový koncert Michala Hrůzy, který se měl konat v míčové hale. Bez diváků se tam budou odehrávat i sportovní akce. „Nemá smysl prodávat lístky na akce v KV Areně v omezeném množství do sta kusů. Utkání budou muset být bez diváků. Záleží na rozhodnutí hokejové extraligy, zda za těchto okolností vůbec nějaké zápasy budou,“ konstatoval ředitel KV Areny. Nařízení se týká i Karlovarského městského divadla. „Čekám na oficiální stanovisko. Zřejmě ale půjdeme tou cestou, že představení přesuneme. U nás jsou všechna představení nad sto diváků, prodávat vstupenky do sta kusů je vyloučené,“ uvedla ředitelka divadla Dana Neumannová. Krajská knihovna ruší větší akce – Den zdravého mozku a paměti, Jarní Fler jarmark i Den s digitálním rádiem, provoz ale zůstává zachován. „Uzavřeli jsme i základní uměleckou školu, dům dětí a mládeže, dům kultury, infocentrum zůstává pro veřejnost otevřené. Zrušili jsme i veškeré tréninky na zimním stadionu,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

Dobrovolní hasiči z Lázní Kynžvartu se museli vypořádat s plesem, který pravidelně navštěvuje několik stovek lidí. „Zatím jsme akci odložili,“ řekl Daniel Kubásek ze Sboru dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart. „Teď budeme muset jednat s kapeloua najít náhradní termín.“

Komunitní centrum Chebsko přesunulo promo den na podporu akce Daruj krev, zachraň život, plánovaný na 25. března v Mariánských Lázních.„O náhradním termínu budeme včas informovat,“ uvedl Jan Hamar z Komunitního centra Chebsko. Jestli bude přeložen promo den v Chebu, který se má uskutečnit 15. dubna, ukáže až vývoj situace kolem koronaviru. Problém je podle Hamara v přesouvání akcí, ale i v tom, že nikdo z organizátorů neví, kdy bude nařízení zrušeno. V Mariánských Lázních zrušili i bruslení pro veřejnost. Do bazénu lidé mohou. „Kapacita je omezena na osmdesát osob, “ informoval ředitel Správy městských sportovišť Viktor Bursík. Zrušeno bylo i představení Beatles ve fraku, které se mělo konat v Mariánských Lázních zítra. Vstupenky mohou lidé vrátit v místě zakoupení. O akce přijdou i lidé ve Františkových Lázních. „Divadelní představení se od 10. do 15. března ruší. O dalších bude rozhodnuto 16. března. Vstupenky za představení na tento týden je možno vrátit v pokladně divadla,“ uvedl Arnošt Němec, ředitel městského kulturního střediska.

V Sokolově se v úterý sešla mimořádná Bezpečnostní rada města Sokolov, kterou svolala starostka Renata Oulehlová. Je uzavřeno kino Alfa a krytý plavecký bazén. Konat se o víkendu nebude ani bruslení pro veřejnost na zimním stadionu. „O dalším vývoji budeme obyvatele informovat na webových stránkách a facebooku města. Provoz úřadu není pro veřejnost nijak omezen,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Smůlu mají lidé, kteří se těšili na víkendový Muzikantský ples. Prozatím ho pořadatelé přeložili na 18. dubna. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud lidem nový termín nevyhovuje, bude jim vráceno vstupné.

Se zrušenými akcemi se potýká i agentura Vlny, pořadatel řady kulturních akcí v regionu. „Vyprodaný koncert Škwor bude přeložen, hledáme termín a vstupenky zůstávají v platnosti. Snažíme se o termín ještě v dubnu, ale když to nepůjde, tak bude někdy na podzim. Ruší se také Kiss Mix, kde budeme vracet vstupné. Koncerty Dana Bárty, kapely Horkýže Slíže a Michala Hrůzy budou přesunuty, a to s největší pravděpodobností až na podzim. Vyprodaný koncert Mirai, který má být za osmnáct dní, zatím necháváme být a budeme doufat, že mimořádná opatření v České republice do té doby skončí,“ vzkazuje divákům Vladimír Suchan z agentury Vlny.