Každý rok na podzim se návštěvníci setkávají ve Františkových Lázních s tím, že k nim přiběhnou veverky, které loudí jídlo. Veverky se teď prohánějí i v městských sadech v Chebu. | Foto: Mária Cibová

Zejména „útočí“ na lidi, kteří se procházejí lázeňskými parky. A právě tady mnohdy platí známé rčení: je drzý jako lázeňská veverka. Setkala se s tím i Hana Novohradská z Karlových Varů. „Byla jsem se projít ve Františkových Lázních s rodinou. Veverky k nám samy přiběhly a koukaly, jestli nemáme něco k jídlu. Naštěstí jsme s sebou měli sáček s arašídy, který jsme si koupili v obchodě, tak jsme ho rozdělali a veverky se k nám vrhly. A tak jsme jim několik ořechů hodili a ihned si to vzaly do tlamičky a prchaly do úkrytu,“ smála se Hana Novohradská. Veverky se pohybují v těchto dnech také často i v chebských ulicích. I tady je lidé občas krmí, ale v Chebu nejsou tak ochočené a blízko k člověku nejdou. „Několikrát jsem veverky viděla, ale utíkají před lidmi, asi se nás bojí. Takže i když bych jim ráda něco hodila, nemám jistotu, že si to vezmou,“ sdělila Eva Nouzová z Chebu.