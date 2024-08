"Věznice uzavřela smlouvu se společností Konekta Czech, a.s. o zaměstnávání vězňů a spustila provoz call centra, kde najdou práci až tři desítky odsouzených. Od začátku srpna, zde našla zaměstnání první skupina odsouzených. Aktuální počet pracovně zařazených vězňů v rámci stanoveného maxima bude průběžně upřesňován mezi zástupci společnosti a věznicí," potvrdila mluvčí věznice Petra Bělíková.

Zaměstnávání odsouzených je pro věznici trvalou prioritou. Mluvil o ní i ředitel věznice Petr Popelář, který zhruba před rokem představoval firmám prostory, kde by mohly najít uplatnění pro případnou výrobu. "Je to pro mě výzva," řekl tehdy Popelář, který přišel do Kynšperka z postu zástupce velitele pražské vazební věznice Ruzyně, kde zaměstnanost dosahovala 97 procent. Obvinění tam pracovali v hotelích, nemocnicích, pekárnách či uklízeli ulice. V Kynšperku nebyl ze strany firem zájem. Řada odsouzených by chtěla pracovat. "Potřebujeme zájem zvenčí. Oslovujeme úřad práce, hospodářskou komoru, média, pořádáme worshopy. Určitou roli mohou sehrát i předsudky," dodal Popelář.

Pokud vězni pracují, mohou během výkonu trestu hradit své pohledávky, výživné na děti a část peněz ukládat. Neodchází z věznice bez finančních prostředků a snižuje se tak riziko, že se záhy vrátí k páchání k trestné činnosti.

"Ve věznici se v současnosti využívají dvě formy zaměstnávání. Jedná se o vnitřní režii, kde se podílejí na činnostech nutných k chodu věznice, zajišťují úklidové práce, pomocné práce v kuchyňském provozu, v údržbě, ve skladech aj. Další formou je zaměstnávání prostřednictvím - Provozovny střediska hospodářské činnosti na pracovištích podnikatelských subjektů v oblastech kovovýroba, dřevovýroba, kompletační práce, broušení, svařování, balení, montáž součástek a nyní nově zajišťují také služby call centra," dodala Bělíková.

V Kynšperku nad Ohří je věznice s ostrahou. Jsou v ní oddělení se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Celkem tam vykonává trest zhruba 700 odsouzených. Z nich je drtivá většina ve vysokém stupni zabezpečení, zbytek ve středním. Věznice v Kynšperku nabízí přes 1200 metrů čtverečních výrobní plochy. Jsou to velké haly, opravené za desítky milionů. Oslovit věznici může každý, i začínající podnikatel. V drtivé většině to bývají manuální práce či dělnické profese.