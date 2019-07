Pod vedením lektorů vytočili ze čtyř včelstev okolo 130 kilogramů této zlatavé tekutiny. „O včely se pod dohledem dvou vyškolených lektorů stará pět odsouzených. Vedli si dobře při odebírání plástů i odvíčkování, vytáčení v medometu i při plnění sklenic. Sklenice budou opatřeny speciální etiketou. Tu si zajišťuje každá věznice zapojená do projektu, tak aby bylo zřejmé, odkud med pochází,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková. Tím však práce se včelstvy nekončí. „V okolí jsme vysázeli včelám prospěšné rostlinstvo a v polovině srpna plánujeme poslední stáčení letošní sezóny. Hned po odebrání medu začneme včely zakrmovat, aby si na zimu vytvořily dostatečné zásoby,“ vysvětlil lektor Richard Werner.

Do programu je zařazen také třiatřicetiletý Pavel. „Práce není málo. O včely se musíme průběžně starat, aby měly pořád co dělat a měly dost prostoru a nevyrojily se. Sem tam dostaneme nějaké žihadlo, ale to je dobré pro zvýšení imunity,“ řekl.

S projektem se ve věznici začalo v roce 2016, kdy byl chov včel zaveden pilotně jako vzdělávací aktivita v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025. Roky 2016 a 2017 byly věnovány teorii a technickému zázemí. V loňském roce se věznici podařilo i přes dlouhotrvající jarní mrazy a přetrvávající sucho napoprvé stočit přes 50 kilogramů medu.

"Vězni, kteří se na projektu podílejí, mohou med využít jako dárek pro své blízké. Bude také sloužit jako suvenýr pro pracovní setkání a delegace," dodala mluvčí.