Vichřice způsobila ve skicentru škodu za 10 milionů, sezónu vlekaři stihnou

Bublava – S vypětím všech sil pracují vlekaři v krušnohorské Bublavě na Sokolovsku na likvidaci následků, které za sebou nechala ničivá vichřice Herwart.

Pohled na bublavské skicentrum, které intenzivně pracuje na odstranění následků po ničivé vichřici.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Ta ve skicentru poslala k zemi na dva tisíce stromů, které popadaly na dva vleky a sedačkovou lanovku. Jedno je jasné, díky intenzivní práci na odtěžení stromů a opravách vleků nebude zahájení letošní lyžařské sezóny ohroženo. „Neustále pracujeme na dalším a dalším odtěžení stromů. Pokračují pak práce na opravách dvou poničených vleků. Oba včetně sedačkové lanovky mají poškozená lana. Jen tady činí škoda 1,2 milionu korun,“ řekl provozovatel bublavského skicentra Jiří Lhota. Celkovou škodu odhaduje prozatím na deset milionů korun. „Do konce měsíce budou vleky na modré a červené sjezdovce opravené. Zahájení sezóny tak nebude nic bránit,“ konstatoval Lhota. Práce na opravě sedačkové lanovky budou ale trvat déle. Vytěžit je nutné množství popadaných stromů a pak až se zjistí přesné škody. „Chceme ji mít v provozu nejdéle do poloviny ledna,“ dodal.

Zdevastovaný areál se po vichřici stal doslova atrakcí pro veřejnost. Stovky lidí se tam jezdily dívat, co Herwart za sebou nechal. Lidé tam riskují své životy, když vstupují do lesa i přes zákaz. „Lidé vstupují do prostoru padlých stromů, kde probíhá těžba. Vše pod stromy je napružené a životu nebezpečné. Hrozí tedy veliké riziko zranění, ale i smrtelných úrazů,“ varovali pracovníci skicentra.