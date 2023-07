Vilu Margaretu, která se prodává za 100 milionů, obýval i maršál Koněv

Julius a Anton Puppovi by se dnes zřejmě nestačili divit. Karlovým Varům zanechali překrásné dědictví, s nímž se dnes čile obchoduje. Ovšem se secesní vilou Margareta se to zatím nedaří. Realitní kancelář ji nabízí za zhruba 100 milionů korun. Koupit ji nikdo dosud nechtěl, nechce, a pokud by někdo za objekt zmíněnou ohromnou sumu zaplatil a vilu znovu ji probral k životu, byl by to hotový zázrak.

Vilu Margaretu, které se prodává za 100 milionů, obýval i maršál Koněv | Foto: Wikipedie CC BY-SA 4.0

Vila údajně nechal Anton Pupp, spoluzakladatel proslulého Grandhotelu Pupp, postavit v polovině 19. století pro svou dceru k osmnáctým narozeninám. Podle jiných zdrojů ale vilu nechal postavit bohatý karlovarský měšťan Friedrich Unger a nazval ji podle své vnučky Margharety. Puppové však ve vile bydleli. Po smrti Friedricha Ungera ji v roce 1911 zdědila jeho starší dcera Marie, provdaná Puppová. Ve dvacátých letech byla vila přičleněna k provozům Grandhotelu Pupp. Kupce pro tento skvost realitní kanceláře hledají už roky. Před lety tuto významnou karlovarskou památku nabízela realitní kancelář za čtvrt miliardy, nyní podle makléřů sice cena klesla na přibližně sto milionů, ale i tak o tuto vilu, stojící v lázeňské části Karlových Varů vedle sanatoria Richmond, nemá nikdo zájem. Historický čtyřpodlažní skvost s rozlehlým parkem, dochovanou štukovou výzdobou, dřevěným obložením stěn a částečně i s původním mobiliářem kupce tedy stále hledá. Vila dříve komunistický stát považoval za nesmírně reprezentativní. Po roce 1945, kdy ji do vlastnictví získalo ministerstvo zdravotnictví, v ní pobýval sovětský maršál Koněv, svatbu tam měl ruský generál Vlasov, natáčel se tam i jeden z dílů seriálu 30 případů majora Zemana a její komfort si užíval i někdejší rakouský prezident Thomas Klestil.

