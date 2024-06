Víme, kde rostou, dominuje hřib kovář. Brzký růst hub je ovlivněn počasím

Již od května se houbaři vracejí z lesa s úžasnými úlovky. Některé hřibovité houby nebo jedlé houby byly dokonce nalezeny už koncem dubna, což je podle odborníků docela anomálie. Letos je růst hub hodně ovlivněn počasím. V první polovině května bylo sucho, takže to nebylo nic moc, ale po deštích začaly růst. A to nejen v lesích, ale pěkné úlovky hlásí i lidé na svých zahradách. Na zahradách teď například hodně roste špička obecná, která je jedlá houba do polévky. A co se týče lesa, tam převládá z jedlých hub spíše hřib kovář.

Houbařský úlovek. | Foto: Deník/Roman Cichocki