Koronavirus zhatil letos také pořádání 29. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže v Chebu. Tu připravoval každý rok pedagog Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb.

Na prestižní dějepisnou soutěž se hlásili žáci z desítek gymnázií po celé České republice a Slovenska. Letos musel být 29. ročník přerušen kvůli pandemii koronaviru. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Je to poprvé za 29 let, co musela být tato soutěž kompletně přerušena. Přesto se pedagog naděje nevzdává a za pár měsíců má v plánu připravit krajské kolo a na podzim, pokud půjde všechno dobře, by se soutěž opět uskutečnila.