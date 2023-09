/VIDEO, FOTOGALERIE/ "Punk's not dead, vy volové a královny." Originální a známá zdravice kapely Visací zámek rozjela páteční šou.

Visací zámek zahrál ve Stříbrné na Sokolovsku | Video: Cichocki Roman

Známka punku, Traktor, Cigára a další staré hity, ale i novější fláky si užívali návštěvníci koncertu punkové legendy Visací zámek ve Stříbrné na Kraslicku. Visáči, jak si familiérně říkají, spolu hrají ve stejné sestavě neuvěřitelných 41 let. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Někteří z přítomných se vrátili do mladých let a koncert doslova protančili naplno. Jako předkapela vystoupila kraslická kapela 11:50.

Zdroj: Cichocki Roman