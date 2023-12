Navštěvuje 6. základní školu a při soutěži mezi sebou změřili síly žáci sedmých tříd. Ve hře byla nejen prestiž, ale i řada zajímavých cen a poukazů na nákupy například do obchodů, které se zaměřují na sport. Na ty žáci uznale přikyvovali. Ale doslova nadšení zavládlo při informaci, že jednou z cen je i návštěva testovacího polygonu BMW , kam se jen tak nikdo nedostane. O své pocity se Ivana podělila v rozhovoru do Deníku.

Proč jsi se do soutěže přihlásila?

Řekla jsem si, že by to mohlo být zajímavé. Věděla jsem, že se mimo mé znalosti určitě dozvím hodně dalších zajímavostí o sokolovské historii. Baví mě historie jako taková a o Sokolově též.

Jaké byly otázky?

V prvním kole mi přišly těžší. Možná to bylo i tím, že jsem se nijak speciálně nepřipravovala, protože jsem nevěděla, jak hluboko do historie půjdou. Ve druhém kole už to bylo lepší. Tam jsem se připravila a hodně věděla, ale samozřejmě byly i otázky, kde jsem tipovala ze tří odpovědí jednu správnou.

Co tě překvapilo v otázkách o hornickém městě?

Že zde byly nebo ještě jsou doly a lomy je známá věc a ví to zřejmě každý. Ale že zde byly pivovary či hlavní plodinou byl kdysi chmel, to jsem nevěděla. Také mě překvapila řada informací o zdejší chemičce, které jsou zajímavé. A překvapila mě i řada velkých požárů v historii tohoto města.

Co říkáš na ceny, které jsi vyhrála?

V soutěži byla řada zajímavých voucherů na nákup třeba sportovního zboží nebo elektroniky. Muzeum darovalo všem knihu. Ale mě nejvíc zaujala možnost navštívit testovací polygon firmy BMW u Sokolova. Myslím si, že tam se jen tak nikdo nedostane.

Co na úspěch říkali spolužáci, rodina?

Spolužáci gratulovali, rodina mi držela palce a přála mi úspěch. Jsme šťastná, že to vyšlo. Měla jsem od nich totiž velkou podporu. Stejnou jsem měla i ze strany školy a učitelů.

A už víš, co by jsi chtěla v budoucnu dělat?

Jsem v sedmé třídě a zatím vůbec nevím. Čekám, kam mě to zavede.