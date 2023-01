Vítězná Dubová alej připomíná zaniklou Smolnici a její obyvatele

Vedla z bývalé a vesnice Smolnice do Chodova. Generace smolnických obyvatel tudy chodily do Chodova za prací, za zábavou nebo na nedělní mše do chodovského kostela.

Vítězná Dubová alej. | Foto: Autor: Alej roku