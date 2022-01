Známa je i studie, která se od předchozích liší. Ta současná chce zachovat původní architektonický vzhled budovy. "Pokud dojde k vydání stavebního povolení, společnost slíbila zahájit některé práce ještě letos. Jde zejména o zabezpečení budovy, která chátrá," dodal Mika.

Stavební úřad vyzval v minulosti vlastníka kraslického hotelu Praha k zabezpečení nemovitosti. Při větrném počasí hrozil pád skla z oken přímo na chodník a silnici. Všechna okna byla proto vloni vysazena a složena uvnitř objektu. Plány, co s více než dvacet let zavřeným hotelem, v minulosti už byly. Jeden z nápadů byl například přestavět komplex na pivovar. Projekt to byl za zhruba 200 milionů korun. Město tehdy záměr vítalo, ale kdo a jak jej měl financovat se nakonec veřejnost nedozvěděla. Mezitím se několikrát změnil majitel. Posledním je obchodní firma Pivovar Kraslice a.s. Původně chtěla projekt pivovaru zeštíhlit a představit veřejnosti. Zatím se to nepodařilo a poté přišla koronavirová krize. A tak hotel chátrá dál.

Lidé v Kraslicích jsou kvůli nové studii rozděleni na dva tábory. Jeden říká, že studie tu už byly, ale nic se nedělo. Dalším Krasličákům se studie líbí a přejí si, aby vše dopadlo ku prospěchu věci a hlavně vzhledu náměstí.

"Dcera, která se z Kraslic odstěhovala, přijela po letech na návštěvu, a řekla, že místo vypadá jakoby tudy přešla fronta. Přeji hodně štěstí a pevné nervy," řekl jeden z místních Rudolf Schuh.

Město si je vědomo, že jde o soukromého vlastníka, který chce využít dotační tituly. "Naděje ale umírá poslední," dodal Mika.

V minulosti měly Kraslice pivovary hned dva. Jeden z nich nesl název Pivovar Böhm a uzavřen byl v roce 1923. Zbytky dalšího pak byly zlikvidovány zhruba před patnácti lety v blízkosti vlakového nádraží. V současné době mají milovníci piva v Kraslicích, části Tisová, k dispozici rodinný pivovar Krušnohor.