„Máme novou čerpací stanici ve Stříbrné a nová sněžná děla. Jde o výrazné posílení. Nyní disponujeme dvakrát větší kapacitou pro umělé zasněžování,“ řekl provozovatel skiareálu Jiří Lhota.

Vlekaři v předchozích letech vždy zasněžili nejdřív bublavskou stranu a až poté pod lanovkou na Stříbrné. Nyní mohou dělat vše najednou. Nestane se tak co vloni, kdy se při slabé zimě druhá strana kopce nestačila zasněžit. Během listopadu chtějí novou stanici vyzkoušet a doladit případné detaily. K nynějším dělům přibude dalších pět s vrtulí a čtyři tyčová.

„Hrozně se na letošní sezonu těšíme. Zázemí pro návštěvníky, jako je lyžařská škola či půjčovna a servis lyží, zůstává. Stejně tak jako restaurace kolem, jejichž provozovatelé to nemají letos lehké,“ dodal Lhota.

Pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové tvrdí, že tak teplá zima, jaká byla vloni, by se neměla opakovat.

„Arktická zima, jakou mnozí straší na různých serverech, určitě nebude. Nebude ale ani tak teplá jako vloni, kdy se sníh častěji udržel až ve výškách nad 850 metrů,“ řekl.

„Na lyže se těším. Loni jsme museli za sněhem do Itálie. Letos je to kvůli pandemii ve hvězdách. Uvidíme, snad to půjde i u nás,“ řekl Adam Cseresznye z Kraslic.