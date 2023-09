Pomoci k tomu má například letos zakoupená nová rolba na úpravu svahů. "V rámci Evropy jde o nejlepší techniku co se vyrábí. Nová špičková rolba zajistí ještě kvalitnější úpravu sjezdovek. Vyšla nás na dva miliony korun," dodal Lhota.

Zdroj: Roman Cichocki

Mnozí lidé si v těchto dnech všimli i výkopu táhnoucího se po celé černé sjezdovce, která byla v minulých letech využívána jen minimálně. Nejde však o aktivitu vlekařů. Investici tam provádí nový majitel restaurace Bleiberg, která by se mohla v budoucnu opět otevřít. Černá sjezdovka jako taková má malou přepravní kapacitu a podle vlekařů o ní byl v minulosti i malý zájem. Ekonomicky se proto nevyplácelo její zprovoznění a hlavně umělé zasněžování. Je tam zastaralý vlek a svah svým profilem vyžaduje před úpravou minimálně jeden metr přírodního sněhu. Zima v posledních letech však takový příděl nepřinesla. Pokud by tomu tak bylo, vlek se zřejmě upraví a spustí.

Co se toho technického týče, musela by se vyrobit a upravit minimálně 40 centimetrová vrstva. To však stojí nemalé finance a pokud vzápětí přijde oteplení, je to ekonomicky nerentabilní. Vlekaři proto všechny síly vrhají na úpravy zbytku areálu tak, aby byl v co nejlepší kvalitě. Před minulou lyžařskou sezonou dobudovali areál do podoby, která zásadnější investice nebude v nejbližší době potřebovat. Jde zejména o špičkové a hlavně extrémně rychlé zasněžování. Lyžaři, kteří přijedou právě sem, by tak měli mít jistotu lyžování na zbylých červených a modrých sjezdovkách. Ve ski areálu mají totiž novou čerpací stanici a další sněžná děla. Je to výrazné posílení. Nyní disponují dvakrát větší kapacitou pro umělé zasněžování. V minulosti zasněžili nejdřív bublavskou stranu a až poté pod lanovkou na Stříbrné. Nyní mohou dělat vše najednou. Nemělo by se tak stát, že se při slabé zimě druhá strana kopce nestačí zasněžit.